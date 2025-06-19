Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Trump'tan Fed Başkanı Powell'a zehir zemberek sözler: Yüzlerce milyar dolara mal oldu

Trump'tan Fed Başkanı Powell'a zehir zemberek sözler: Yüzlerce milyar dolara mal oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Trump&#039;tan Fed Başkanı Powell&#039;a zehir zemberek sözler: Yüzlerce milyar dolara mal oldu
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'e eleştiren Başkan Donald Trump, Fed'in faiz indirmesi gerektiğini vurgulayarak Powell için "Yüzlerce milyar dolara mal oluyor. Gerçekten hükümetteki en aptal ve en yıkıcı kişilerden biri" sözlerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, ülkeye "yüzlerce milyar dolara mal olduğunu" savunarak, faiz oranının 2,5 puan daha düşük olması gerektiğini ifade etti.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Fed Başkanı Powell'a yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Trump'tan Fed Başkanı Powell'a zehir zemberek sözler: Yüzlerce milyar dolara mal oldu - 1. Resim

"YÜZLERCE MİLYAR DOLARA MAL OLDU"

ABD Başkanı Trump, "'Çok geç' Jerome Powell, ülkemize yüzlerce milyar dolara mal oluyor. Gerçekten hükümetteki en aptal ve en yıkıcı kişilerden biri ve Fed Yönetim Kurulu da suç ortağı." ifadesini kullandı.

Avrupa'da 10 kez faiz indirimi olduğunu, ABD'de ise hiç olmadığını yineleyen Trump, "(Faiz oranı) 2,5 puan daha düşük olmalı ve Biden'ın tüm kısa vadeli borçlarından milyarlarca dolar tasarruf etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, ülkede enflasyonun düşük olduğunu belirterek, "çok geç" lakabını kullandığı Powell'ı "Amerika'nın utancı" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Trump, dün de Powell için "aptal" ifadesini kullanarak, faiz indirimi yapmayacağını kaydetmişti. Powell'ın "kötü bir iş çıkardığını" savunan Trump, faiz oranlarının düşmesini istediğini yinelemişti.

Fed, dün politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmuştu.

Fed Başkanı Powell, Bankanın faiz kararının ardından yaptığı açıklamada, tarifelerdeki artışların bu yıl fiyatları yukarı çekmesinin ve ekonomik faaliyetler üzerinde baskı oluşturmasının muhtemel olduğunu ifade etmişti.

Tarifelerin bazı etkilerini görmeye başladıklarını ve gelecek aylarda daha fazlasını görmeyi beklediklerini vurgulayan Powell, şimdilik para politikası duruşunda herhangi bir ayarlamayı düşünmeden önce ekonominin olası gidişatına ilişkin daha fazla bilgi edinmek adına beklemek için iyi bir konumda olduklarını aktarmıştı.

 
Kaynak: Anadolu Ajansı

2025 yılı için Jandarma personel alımı ilanı paylaşıldı! Jandarma sürekli işçi alımı başvuru şartları neler?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 320 bin liraya geriledi - EkonomiAltının kilogram fiyatı 4 milyon 320 bin liraya gerilediBankacılık sektörünün mevduatı arttı - EkonomiBankacılık sektörünün mevduatı arttıUzmanlar faiz kararını değerlendirdi! İndirim için bakın hangi ayı işaret ettiler - Ekonomiİndirim için bakın hangi ayı işaret ettiler1 haftada 5 milyar lira azaldı! Kur korumalı mevduattan çıkış sürüyor - Ekonomi1 haftada 5 milyar lira azaldı! KKM'den çıkış sürüyorYabancılardan hisse senedi, ÖST ve DİBS alımı - EkonomiYabancılardan hisse senedi, ÖST ve DİBS alımıMerkez Bankası rezervleri artmaya devam ediyor! İşte kasadaki para - EkonomiMerkez Bankası rezervleri artmaya devam ediyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...