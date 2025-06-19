Dünyanın gözü bu toplantıda: Trump'a istihbarat brifingi verilecek

Abd Başkanı Trump’a istihbarat brifingi saat 18.30’da verilecek. Dünyanın gözü ise Trump’ın vereceği kararda…

İran-İsrail arasındaki savaşın 7. gününde hızla tırmanıyor. Bölgeden alınan son bilgilere göre, İran Hayfa'yı, İsrail ise başkent Tahran'ı vuruyor. İran Devrim Muhafızları bugün daha güçlü bir saldırı olacağını belirterek ''Bizi takip edin'' ifadelerinde bulundu.

18.30'DA BRİFİNG VERİLECEK

Bugün saat 18.30'da ABD Başkanı Trump'a istihbarat brifingi verileceği bildirildi. Bunun ardından dünyanın gözü Trump'ın kararına çevrildi.

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