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Haberler > Dünya > CANLI | İran ve İsrail savaşı devam ederken çok konuşulacak iddia: Trump saldırıyı onayladı
CANLI ANLATIM

CANLI | İran ve İsrail savaşı devam ederken çok konuşulacak iddia: Trump saldırıyı onayladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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CANLI | İran ve İsrail savaşı devam ederken çok konuşulacak iddia: Trump saldırıyı onayladı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İran ve İsrail savaşı 7. gününde devam ediyor. İki ülke karşılıklı füze saldırıları gerçekleştirirken, dikkat çeken gelişmeler de yaşanıyor. ABD basınından gelen bir iddia ise gündeme oturdu. Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırı planlarına yeşil ışık yaktığı öne sürüldü.

Canlı Anlatım Özeti
  • İRAN'DAN SABAH SAATLERİNDE SALDIRI
  • İSRAİL'DEN "ARAK VE KHANDAB BÖLGESİNİ TERK EDİN" UYARISI
  • ABD SENATOSU'NDA İRAN ALARMI
  • ABD BASININDAN OLAY İDDİA: TRUMP SALDIRI PLANINI ONAYLADI

19.06.2025 07:20

İRAN'DAN SABAH SAATLERİNDE SALDIRI

İran'dan sabah saatlerinde İsrail'e füze saldırısında bulundu. İsrail'de 4 noktanın vurulduğu açıklanırken, bölgeden dumanlar yükseliyor.

19.06.2025 04:44

İSRAİL'DEN "ARAK VE KHANDAB BÖLGESİNİ TERK EDİN" UYARISI

İsrail ordusu, Arapça ve Farsça yayınladığı uyarıyla Arak ve Khandab çevresindeki sivillere bölgeyi acilen terk etmeleri çağrısında bulundu.

19.06.2025 01:54

ABD SENATOSU'NDA İRAN ALARMI

İsrail-İran geriliminin tırmanmasının ardından, ABD Senatosu da harekete geçti. Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer'in yardımcısına göre, önümüzdeki hafta başında tüm senatörlerin katılımıyla İran gündemine ilişkin gizli bir brifing düzenlenecek. Brifingin tam tarihi ve saati henüz netleşmiş değil.

CANLI | İran ve İsrail savaşı devam ederken çok konuşulacak iddia: Trump saldırıyı onayladı - 1. Resim

19.06.2025 01:40

ABD BASININDAN OLAY İDDİA: TRUMP SALDIRI PLANINI ONAYLADI

Wall Street Journal'ın haberine göre Trump, ABD'nin İran'a yönelik saldırı planlarına yeşil ışık yaktı. Trump'ın salı günü geç saatlerde yapılan toplantıda, ABD'nin İran'a yönelik saldırı planlarını gizlice onayladığını ancak Tahran'ın nükleer programından vazgeçip vazgeçmeyeceğini görmek için nihai emri vermeyi ertelediğini söyledi.

İran'ın yerin altına inşa edilmiş Fordo uranyum zenginleştirme tesisinin ABD'nin muhtemel ilk hedeflerinden biri olacağı kaydedildi.

Trump, 17 Haziran gecesi, Beyaz Saray Durum Odası'nda üst düzey yetkililerle İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalar ve ABD'nin muhtemel müdahalesi konusunda toplantı yapmıştı.

Trump, gazetecilere dün yaptığı açıklamada da Orta Doğu'daki bir çatışmaya dahil olmak istemediğini söylemiş ve "Ne yapacağım konusunda fikirlerim var ama henüz nihai kararı vermedim. Nihai kararımı, son saniyeden önce vermek istiyorum çünkü savaşta işler değişir." ifadelerini kullanmıştı.

Yer: İran

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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