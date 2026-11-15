Kara yoluna iniş-kalkış dünyanın dilinde! İngiliz profesör: Türkiye ezber bozdu

Savaşta pistlerin imha edilmesi riskine karşı Türk İHA’larının kara yoluna iniş-kalkış yapması, küresel savunma çevrelerinde stratejik bir çözüm olarak öne çıktı. KIZILELMA’daki ileri testler ve Malezya’ya ATMACA füzesi satışı dış basında geniş yer bulurken, Pakistan’ın İHA tedariki iddiaları ile Türkiye’nin artan askeri kapasitesi Hindistan ve Yunanistan’da endişeye yol açtı.

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AKINCI ve Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının kara yoluna iniş-kalkış yapması uluslararası alanda yankı uyandırdı. İngiliz akademisyen Prof. Dr. Tim Wilson Türkiye'nin gerçekleştirdiği uygulamanın sıradan bir gösteri olmadığını belirterek, modern savaşın en kritik sorunlarından birine çözüm sunduğuna dikkat çekti.

Wilson, Türkiye'nin İHA'ları kara yollarına indirip kaldırmasının bir reklam gösterisi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti. Tatbikatın, savaş sırasında düşman tarafından pistlerin imha edilmesi durumunda hava kuvvetlerinin nasıl faaliyet gösterebileceği sorusuna odaklandığını belirten Wilson, hasar gören bir hava aracının, değeri on milyonlarca sterlini bulsa bile kullanılamaz hâle gelebileceğini vurguladı.

Türkiye'nin uygulamasının yalnızca kendi savunması açısından değil, uluslararası ölçekte de önem taşıdığını kaydeden Wilson, bir NATO üyesinin modern hava kuvvetlerinin karşı karşıya olduğu ortak bir soruna pratik çözümler geliştirdiğini ortaya koyduğunu dile getirdi.

"YUNANİSTAN PANİKTE, HİNDİSTAN ENDİŞELİ"

Hindistan merkezli yayın kuruluşu Firstpost, Pakistan'ın Türkiye'den 100 bin kamikaze İHA satın alacağını öne sürdü. Haberde Hindistan'ın, gelişme nedeniyle alarma geçtiği belirtilirken, Pakistan'ın 2025'teki çatışmalar sırasında Hindistan'a karşı Türk İHA'larını kullandığı hatırlatıldı.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin adını anmadan yaptığı açıklamada "Tehdit, bizden 10 kat daha büyük bir ülkeden geliyor. Aktif yedek kuvvetlere, yüksek eğitim seviyesine ve sürekli tatbikatlara ihtiyacımız var." dedi.

Malezya Savunma Bakanı Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin "Kıyılarımızı savunmak amacıyla Türkiye'den ATMACA füzeleri sipariş ettik." diye konuştu.

İsrail merkezli Kanal 14, Türkiye'nin hava muharebesi yapabilen ve gerçek bir savaş uçağına giderek daha fazla benzeyen KIZILELMA İHA'sında ileri test aşamasına geçtiğini yazdı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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