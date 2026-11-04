Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi Baykar’ın geliştirdiği Bayraktar TB2 FPV kamikaze dronlarla hedefini vurdu. Test uçuşu başarıyla tamamlanırken, o anlar ise kameralara yansıdı.

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Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi Baykar tarafından milli ve orijinal olarak geliştirilen Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), Skydagger FPV kamikaze dronlar ile test uçuşu gerçekleştirdi. Belirlenen hedefler, havadan bırakılan 2 FPV dron aracılığıyla tam isabetle vuruldu.

KAMİKAZE DRONLARLA TAM İSABET

Test sahasında 2 FPV dron Bayraktar TB2’den bırakıldı. Bayraktar TB2 üzerinden kurulan bağlantı sayesinde, yerden bağımsız operatörler tarafından kontrol edilen dronlar belirlenen hedefleri tam isabetle vurdu. Faaliyete ilişkin görüntülerde, dronların hedefe yönelme ve imha anları kameraya yansıdı.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre Bayraktar TB2 SİHA, muharebe sahasının değişen şartlarına yönelik yeni kabiliyetlerle güçlendiriliyor.

Dünya SİHA pazarının lideri Baykar üretti! Bayraktar TB2’den ‘kamikaze’ etkisi: Hedefi tam isabetle vurdu

DÜNYA SİHA PAZARINDA LİDER

Baykar, 2025 yılında da insansız hava aracı segmentinde dünyanın en büyük ihracatçısı olmaya devam etti. Başlangıçtan bugüne tüm projelerini tamamen öz kaynakları ile yürüten şirket, geride kalan 3 yılda dünya SİHA pazarında liderliğini sürdürdü.

Dünya SİHA pazarının lideri Baykar üretti! Bayraktar TB2’den ‘kamikaze’ etkisi: Hedefi tam isabetle vurdu

KENDİ REKORUNU TAZELEDİ

Şirket, 2025 yılında ulaştığı 2,2 milyar dolarlık ihracat hacmiyle kendi rekorunu tazeledi. Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90'ını ihracattan elde eden Baykar, Türkiye’nin yüksek teknoloji ihracatının lokomotifi oldu.

Dünya SİHA pazarının lideri Baykar üretti! Bayraktar TB2’den ‘kamikaze’ etkisi: Hedefi tam isabetle vurdu

EN ÇOK İHRACAT YAPAN İLK 10 FİRMA ARASINDA

2023, 2024 ve 2025 yıllarında Türkiye’deki tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girerek İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.

Dünya SİHA pazarının lideri Baykar üretti! Bayraktar TB2’den ‘kamikaze’ etkisi: Hedefi tam isabetle vurdu

2023'te sektör ihracatının üçte birini tek başına yapan şirket, 2024 yılında da savunma ve havacılık sektörü toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirerek Türkiye’yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı.

Dünya SİHA pazarının lideri Baykar üretti! Bayraktar TB2’den ‘kamikaze’ etkisi: Hedefi tam isabetle vurdu

Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36 ülkeyle, AKINCI TİHA için ise 16 ülke ile olmak üzere toplam 39 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSI

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