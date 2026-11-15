Tabelası Japonya'da milyonlarca kişiye ulaştı! Deprem yorgunlarını gülümseten esnaf

Hatay'ın Antakya ilçesinde esnaf Gökhan İnce, deprem sonrası hâlâ atlatılamayan gerginlik ve üzüntüye karşı iş yerinin girişine astığı esprili tabelayla müşterilerin havasını değiştiriyor. Üzerinde "Yeterince gergin bir dükkan, lütfen gülümseyerek giriniz" yazan tabelayı gören müşteriler, dükkana gülümseyerek girerken çevredekilerin de ilgisini çekiyor. Esnaf " burada kendimizi kastediyoruz" derken vatandaşlar da "artık gülmeye, mutlu olmaya çok ihtiyacımız var" sözleriyle duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

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Asrın felaketi olarak tarihe geçen 6 Şubat depremleri sonrası hayata adapte olmaya çalışan Hataylı bir esnafın mutsuzluğa tahammülü kalmadı.

Antakya ilçesinde yaşayan Gökhan İnce, yaklaşık 32 yıldır ayakkabı ve çanta sektöründe çalışarak geçimini sağlıyor.

Tabelası Japonyada milyonlarca kişiye ulaştı! Deprem yorgunlarını gülümseten esnaf

6 Şubat depremlerinde işyeri yıkılan esnaf, depremden sonra şehirdeki insanların üzüntü ve stres içinden hayatlarını sürdüğünü hissederek yüzleri güldürmek için ilginç bir yöntem tercih etti.

İş yerinin girişine esprili bir tabela asan esnaf ‘Yeterince gergin dükkan, lütfen gülümseyerek giriniz' yazısıyla dükkanının havasını değiştirdi.

Tabela, iş yerinin önünden geçen vatandaşların da ilgisini çekerek fotoğraf karelerine yansıyor.

"İNSANLARIN EN AZINDAN GÜLÜMSEMESİNE VESİLE OLALIM"

Ayakkabı ve çanta sektöründe 32 yıldır faaliyet gösterdiğini belirten esnaf İnce, "Bildiğiniz üzere deprem yaşadık. Herkes gergin, üzgün, mutsuz ve suratsızdı. Biz de dükkanımıza gelen insanların en azından gülümsemesine vesile olalım istedik. Bunun için böyle bir yazı hazırladık. Allah'a çok şükür, içeri girenler yazıyı görünce gülmeye başladı." diyor.

İnce, "Tabelada, ‘Yeterince gergin bir dükkan. Lütfen gülümseyerek giriniz' yazıyor. Çünkü suratsız insana doyduk' yazıyor. Aslında burada biraz da kendimizi kastediyoruz. İnsanlar dışarıdan görünce fotoğrafını çekiyor, içeri girdiklerinde de gülümsüyor. İnsanların gülmeye ihtiyacı var. Hatay insanı çok dertli, yaşadıklarımız nedeniyle yüzümüz biraz asık. Ama biz de bu şehrin insanıyız. Birbirimizi güldürebilirsek hepimiz mutlu oluyoruz" ifadelerini sözlerine ekliyor.

Tabelası Japonyada milyonlarca kişiye ulaştı! Deprem yorgunlarını gülümseten esnaf

JAPONYA'DA MİLYONLARCA KİŞİYE ULAŞTI

Dükkanda asılı olan yazının vatandaşlar tarafından ilgi çektiğini ve insanları güldürdüğünü söyleyen esnaf, "Gördüğünüz hanımefendi yaklaşık 10 yıldır müşterimiz, içeriye girerken bir kez olsun gülümsemeden geçtiğini görmedim. Biz de insanları güldürmeye çalışıyoruz, işimiz biraz da bu. Bu yazı Japon turistlerin de dikkatini çekti. Depremi görüntülemek için gelen Japon turistler tabelayı ve dükkanımızı fotoğrafladı. Görüntüler milyonlarca kişiye ulaşan sosyal medya sayfalarında yayımlandı. Bu tabela aslında 2020 yılında, depremden önce eski çarşıdaki dükkanımıza astığımız bir yazıydı. Dükkanımız yıkılınca tabelayı da yanımızda getirdik. O günden beri bizimle birlikte. İnsanlar bazen yazıyı yanlış anlayabiliyor. Ancak bizim amacımız kimseyi kırmak değil, herkesi gülümsetmek. Hataylılar gülerse biz de gülüyoruz. Birilerini güldürebilirsek daha çok mutlu oluyoruz. Herkes mutlu yaşasın istiyoruz" dedi.

Tabelası Japonyada milyonlarca kişiye ulaştı! Deprem yorgunlarını gülümseten esnaf

"ÇOK SEVDİĞİMİZ BİR ESNAF KOMŞUMUZ"

Dükkana her girişlerinde yazıyı gördüklerinde yüzlerinde tebessüm oluştuğunu söyleyen Neşe Keskin, "Gökhan Bey bizim çok sevdiğimiz bir esnaf komşumuz. Biliyorsunuz, deprem yaşadık ve insanlar olarak artık gülmeye, mutlu olmaya çok ihtiyacımız var. Kendisi de bunun için dükkanına ‘Yeterince gergin bir dükkan. Lütfen gülümseyerek giriniz' yazılı bir tabela astı. Gelen müşteriler bu yazıyı okuduktan sonra gerçekten de gülümseyerek içeri giriyor. Bu durum bizi de çok mutlu ediyor. Bazen hiç gülmeyen insanlar bile tabelayı okuyunca tebessüm ederek dükkana giriyor. Alışverişlerini yapıyor, kahve ikramlarını alıyor ve mutlu bir şekilde ayrılıyorlar. İnsanların yüzünde küçük de olsa bir gülümseme oluşturması çok güzel. Böyle bir ortamın oluşmasına vesile olduğu için kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ALİ TÜFEKÇİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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