11 ilde yıkıma neden olan 6 Şubat depremlerinin üstünden 3 yıl geçerken, deprem sonrasında bel fıtığı vakalarının da arttığı ortaya çıktı. Deprem anında ani yapılan hareketlerin, kalınan arabaların, geçmeyen stresin hastalığı tetiklediğini belirten uzman isim, “Depremle bel fıtığı arasında çok belirgin bir ilişki var” dedi.

6 Şubat depremlerinin ardından bel ağrısı ve bel fıtığı şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvuran hasta sayısında artış yaşandığına dikkat çeken Dr. Beşir Şahin İnceer, uyardı.

İnceer “Deprem anında ani yapılan hareketler, vücudun kendini koruması için refleks olarak yaptığı koruma hareketleri, zorlamalar, depremden sonra ağır eşya taşımalar, çadırda, konteynerde kalma, bunlar omurgada zorlanmaya yol açtı" dedi.

6 Şubat’tan sonra vakalar arttı! Depremzedeler arasında yayılan hastalık: Bel fıtığı

ÖNERİLEN HABERLER YAŞAM Depremde tüm ailesini kaybeden çocuktan yürek sızlatan cümle: Bir ben kaldım

SEBEPLERİ NELER?

Deprem sonrası dönemde omurga kaynaklı rahatsızlıkların sık görülmeye başladığını belirten Dr. Beşir Şahin İnceer, şöyle konuştu:

Deprem anında ani yapılan hareketler, ters hareketler, vücudun kendini koruması için refleks olarak yaptığı koruma hareketler, ağır eşya taşımalar, ev taşımaları, çadırda, konteynerde kalma, insanlar arabalarda kaldılar. Bunların hepsi omurgada anormal bir yüklenmeye ve bel ağrılarının, bel fıtıklarının oluşumuna yol açtı.

6 Şubat’tan sonra vakalar arttı! Depremzedeler arasında yayılan hastalık: Bel fıtığı

“FITIĞA ZEMİN HAZIRLIYOR”

“Her an bir deprem olacak, her an bir sallanacak hissi” nedeniyle bel kaslarının gevşemeye fırsat bulamadığını belirten uzman isim “Bu yine omurgada, belde fıtıklara ve bel ağrılarına, bacak ağrılarına oluşmasına zemin hazırlıyor. Depremle bel fıtığı arasında çok belirgin bir ilişki. Omurgada bizim diskler dediğimiz iki omurgayı bir arada tutan, omurun arasında yerleşen diskler mevcut. Bu disklerin içerisindeki materyal dışarı çıkıp bacağına sinirlere baskı yaptığında bel fıtığına bağlı ağrılar oluşuyor” dedi.

6 Şubat’tan sonra vakalar arttı! Depremzedeler arasında yayılan hastalık: Bel fıtığı

“KAYGI GEVŞEMEYİ ENGELLİYOR”

Depremin ortaya çıkardığı psikolojik stresin de kas-iskelet sistemi üzerinde etkili olduğuna dikkat çeken Dr. İnceer, uzun süreli kaygı ve tetikte olma halinin bel ve sırt kaslarının gevşemesini engellediğini, bunun da bel ağrıları ve bel fıtığı oluşumuna zemin hazırladığını belirtti.

Haberle İlgili Daha Fazlası