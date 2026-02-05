6 Şubat depremlerinde Gaziantep’te tüm ailesini kaybeden ve depremzede amcası ile yaşamaya başlayan 15 yaşındaki Hüseyin Topal, o günleri anlattı. Topal, annesinden amcasında kalmak için izin aldığını belirterek “Gece depremle uyandık. 6 kişilik bir aileydik. 6 kişilik aileden bir ben kaldım” dedi.

11 ilde yıkıma neden olan 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçerken, depreme yakalananların hikayeleri de birer birer yeniden hatırlanmaya başladı. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde annesini, babasını ve 4 kardeşini kaybeden 15 yaşındaki Hüseyin Topal o günden sonra amcası ve yengesi ile yaşamaya başladı.

Depremde tüm ailesini kaybeden çocuktan yürek sızlatan cümle: Bir ben kaldım

“6 KİŞİLİK AİLEDEN BİR BEN KALDIM”

Depreme amcasının evinde yakalandığını belirten Hüseyin Topal, hafızasından silinmeyen o anları şöyle anlattı:

Deprem öncesi amcam bize gelmişti, sonrasında ben amcamlara gitmeyi istedim. Annem önce izin vermedi. Sonra amcam döndü, beni evlerine getirdi. Gece depremle uyandık. O an ne yapacağımı bilmedim. Hemen eve gittiğim ve bizim ev yıkılmıştı. 6 kişilik bir aileydik. 6 kişilik aileden bir ben kaldım. Artık amcamın yanında kalıyorum.

Topal, depremde ailesinin yanı sıra komşuları olan amcasını, yengesini ve 4 amca çocuğunu da kaybetti. Kendisi gibi depremzede olan amcası Hasan ile yengesi Hatice Topal ile birlikte kalmaya başlayan, çocuk yeniden hayata tutundu.

“HER YERDEN ÇIĞLIK SESLERİ GELİYORDU”

Depremde iki kardeşini, iki yengesini ve 11 yeğenini kaybeden Hasan Topal, yeğeninin kardeşinin emaneti olduğunu belirti. Hasan Topal, o geceyi şöyle anlattı:

Gece saat 00.30'a kadar kardeşimde kaldık. Eve gitmek için kalktığımızda merdivenden inerken yeğenim Hüseyin'de annesinden bizimle evimize gelmek için izin istiyordu. Ben de geri döndüm, elinden tuttum ve bize getirdim. Gece saat 04.17'de deprem oldu. Ben depremin nasıl olduğunun farkına bile varmadım. Deprem şiddetinin şokuyla dışarı nasıl çıktığımı hatırlamıyorum. Kapıları açmışlar, haberim yoktu. Ben zaten dışarı çıktım. Saniyeler içinde baktık her yerden bağırma ve çığlık sesleri geliyor. Kardeşlerimin evi yıkılmış ama ben bilmiyordum. Ben daha çok annemin evinden korkuyordum. Çünkü annemin evi biraz eskiydi. Bize yakın olduğu için kardeşimin evine gittim. Baktım ki kardeşimin evi yerle bir olmuş. Diğer kardeşimin evine gittim, o da yerle bir olmuştu. Çaresiz kaldık.

“HÜSEYİN'İ BİZE ALLAH GETİRTTİ"

“Hüseyin'i Rabbim bize bağışladı. O gece Hüseyin bize gelmeseydi, şimdi hayatta olmayacaktı. O gece Hüseyin'i bize Allah getirtti” diye konuşan amca Topal, “Hem vasiliğini yapıyorum hem amcasıyım hem de babasıyım" dedi.

