İtalya Kupası’nda (Coppa Italia) yarı finale yükselecek takımlar netleşmeye başlarken bu akşam gözler Atalanta-Juventus maçında olacak. Kenan Yıldız'ın son durumu da futbolseverlerin radarındayken maç öncesi ''Atalanta-Juventus maçı hangi kanalda, Kenan Yıldız oynayacak mı?'' , ''Kenan Yıldız sakat mı, kadroda neden yok?'' soruları gündeme geldi.

Atalanta son 16 turunda Genoa karşısında güçlü bir performans sergileyerek çeyrek finale yükseldi. Rakibinin maç içinde 10 kişi kalmasının ardından oyunun kontrolünü tamamen eline alan mavi-siyahlılar mücadeleyi 4-0 kazanarak kupaya bir adım daha yaklaştı. Juventus ise son 16 turunda Udinese’yi 2-0 mağlup ederek çeyrek final biletini aldı. Peki, Atalanta-Juventus maçı hangi kanalda, Kenan Yıldız oynayacak mı? Kenan Yıldız sakat mı, kadroda neden yok?

Atalanta-Juventus maçı hangi kanalda, Kenan Yıldız oynayacak mı? İtalya Kupası Çeyrek Final canlı yayın bilgileri

ATALANTA-JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İtalya Kupası çeyrek finalinde Atalanta ile Juventus’un karşı karşıya geleceği mücadele TRT SPOR’dan canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Atalanta-Juventus maçı hangi kanalda, Kenan Yıldız oynayacak mı? İtalya Kupası Çeyrek Final canlı yayın bilgileri

ATALANTA-JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Atalanta ile Juventus arasında oynanacak Coppa Italia çeyrek final karşılaşması 5 Şubat Perşembe saat 23.00’te başlayacak. Karşılaşmaya New Balance Arena ev sahipliği yapacak.

Atalanta-Juventus maçı hangi kanalda, Kenan Yıldız oynayacak mı? İtalya Kupası Çeyrek Final canlı yayın bilgileri

KENAN YILDIZ SAKAT MI, KADRODA NEDEN YOK?

Juventus’ta Atalanta maçı öncesi Kenan Yıldız cephesinden kötü haber geldi. İtalyan basınında yer alan bilgilere göre milli futbolcu, Parma maçında yaşadığı sakatlığın ardından kas zorlanması yaşadı.

Atalanta-Juventus maçı hangi kanalda, Kenan Yıldız oynayacak mı? İtalya Kupası Çeyrek Final canlı yayın bilgileri

KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Sakatlık sebebi ile Kenan Yıldız’ın Coppa Italia çeyrek finalinde forma giyemeyeceği ve maç kadrosunda yer almayacağı belirtildi. Genç oyuncunun dönüş tarihiyle ilgili ise şu an için net bir açıklama yapılmadı.

Teknik direktör Luciano Spalletti’nin, Kenan Yıldız’ın yokluğunda ilk 11’de Fabio Miretti’ye şans vermesinin beklendiği aktarıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası