İtalya Serie A'da Napoli'yi 3-0 yenen Juventus'ta Teknik Direktör Luciano Spalletti, karşılaşmanın ardından milli futbolcumuz Kenan Yıldız ve transferi gerçekleşmeyen Youssef En Nesyri hakkında konuştu. Kenan Yıldız'ın harika bir futbolcu olduğunu belirten İtalyan çalıştırıcı, "İnanın bana o bir uzaylı" dedi. Faslı yıldızın transferine ilişkin de konuşan tecrübeli teknik adam, "En Nesyri transferi olmadı mı? Sorun değil. McKennie mükemmel bir santrfor" değerlendirmesi yaptı.

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Napoli'yi 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

DAZN'a verdiği röportajda Kenan Yıldız'a övgüler yağdıran İtalyan çalıştırıcı, milli yıldızımızın inanılmaz bir yeteneğe sahip olduğunu belirtti.

"KENAN YILDIZ BİR UZAYLI"

Kenan Yıldız'ın harika bir futbolcu olduğunu söyleyen Luciano Spalletti, "Kenan Yıldız bir uzaylı. İnanın bana o bir uzaylı. Hata yaptığında normal bir insan olduğunu düşünürsünüz ama değil. İnanılmaz bir futbolcu!" diye konuştu.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Kenan Yıldız golünü attı, Juventus farka gitti

"EN NESYRİ TRANSFERİ OLMADI MI?"

Basın toplantısında Chiellini'nin En Nesyri ile ilgili sözleri hatırlatılan Spalletti, "En Nesyri transferi olmadı mı? Sorun değil. McKennie mükemmel bir santrfor. Çok az futbolcunun yaptığı şeyi yaparak derine geliyor ve pres yapıyor, maç sırasında önemli kararlar veriyor." dedi.

En Nesyri

CHİELLİNİ: GÖRÜŞMELER SONA ERDİ

Napoli maçı öncesinde Sky Sports'a konuşan Chiellini, "Oyuncu ile görüşmeye gittik. Transferin formülü hakkında bazı şüphelerini dile getirdi, bu yüzden bizim için şu anda görüşmeler sona erdi. Onu doğrudan satın alamayız ve almak da istemiyoruz. Önümüzdeki birkaç gün içinde herhangi bir gelişme veya başka fırsatlar olup olmadığını göreceğiz. Şu an için bu transfer kapandı." ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası