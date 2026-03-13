Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlber Ortaylı'nın vefatının ardından başsağlığı mesajını paylaştı. Mesajda, "Entelektüel kişiliği, bilgi ve birikimi, kitapları, araştırmaları ve akademik çalışmalarıyla milletimizin saygısını kazanan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, çok değerli Prof. Dr. İlber Ortaylı hocamızın vefatından derin üzüntü duydum" ifadelerine yer verildi.

Türk tarihçiliğinin önemli ismi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatı üzerine bir taziye mesajı yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, derin üzüntüsünü dile getirdi.

Sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı mesajda Ortaylı’nın entelektüel birikimine ve Türk kültür hayatına katkılarına vurgu yapan Erdoğan, usta tarihçiyi "milletimizin saygısını kazanan müstesna bir değer" olarak nitelendirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MESAJI

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın akademik çalışmaları ve eserleriyle bıraktığı mirasın altını çizen Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Entelektüel kişiliği, bilgi ve birikimi, kitapları, araştırmaları ve akademik çalışmalarıyla milletimizin saygısını kazanan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, çok değerli Prof. Dr. İlber Ortaylı hocamızın vefatından derin üzüntü duydum.

Sayın İlber Ortaylı’ya Allah’tan rahmet niyaz ediyor; kederli ailesine, öğrencilerine, dostlarına, tüm sevenlerine ve akademi dünyamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Rabb’im mekânını cennet eylesin"

