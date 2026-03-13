Sağlık sorunları sebebiyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören 78 yaşındaki Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti. Ortaylı'nın ölümü sonrası hayatı merak konusu oldu. İşte İlber Ortaylı ile ilgili bilinmeyenler.

O tarihçi değil, tarihin kendisiydi. Üstelik sadece Türkiye’de değil, dünyanın sayılı tarihçilerinden biriydi. Prof. Dr. İlber Ortaylı, akademisyen, yazar ve tarihçi kimliğinin yanı sıra nükteli diliyle de sevilen bir bilim insanıydı.

78 yaşındaki Ortaylı, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ortaylı, birkaç gün önce rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılmış ve dün gece de entübe edilmişti.

Eserleri ve katıldığı televizyon programlarıyla Türkiye'nin gündeminde sık sık yer bulan İlber Ortaylı'nın ölümünün ardından hayatı merak konusu oldu.

BİR DEFA EVLENDİ 1981’de Ayşe Özdolay ile evlenen Ortaylı, yaklaşık 18 yıl sonra Ayşe Hanım'dan ayrıldı. Boşanmasının ardından tekrar evlenmeyen Ortaylı'nın Tuna Ortaylı Kazıcı adında bir kızı bulunuyor.

AİLE FOTOĞRAFI ÇOK BEĞENİLDİ İlber Ortaylı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar da ilgi çekiyordu. İlber Hoca'nın anne ve babasıyla birlikte olduğu 1948 yılına ait fotoğraf paylaşımı çok konuşulmuştu. Ortaylı paylaşımına şu notu düşmüştü: İkinci Dünya Savaşı biteli sadece 3 yıl olmuş. Zor yıllar. Yeni dünyaya gelen İlber, Kemal ve Şefika Ortaylı için o sırada “dünyanın merkezi” olmalı, 1948.

Ortaylı'nın Zaman Kaybolmaz kitabındaki askerlik anısı da uzun süre konuşulmuştu. İlber Ortaylı'nın kitabındaki o kısımda şu ifadeler yer almıştı: Amerika’dan döndükten sonra yaptığım şeylerden biri de doğru Devrek’e askere gitmek oldu... Jandarma Eğitim Alayı’na... Kaç senedir doktoraydı, mastırdı falan kafam 'odun gibi' olmuş; 'üç aylık askerde' Devrek’te tahta gibi yattım, talim yaptım, ağaçların altında toprakta uyudum. Devrek’te dinlendim, iyi oldu... 1975 yılıydı... İlk günden gittik, teslim olduk. O kadar da dikkat ediyoruz. Hâlbuki gecikerek gelenler de vardı. Tabii o anda hakikaten 'bir şeyin içine giriyor gibi' oluyorsun. İki saatin içinde kıyafetin değişiyor. Kendi kıyafetlerini torbalıyor, bir depoya veriyorsun. Üstüne jandarma er üniformaları giyiyorsun. İlk anda, 'Ulan nereye geldim?' diyorsun. Bence bir aydının vasfı, 'her şeye uyum sağlamak' olmalıdır. İkinci saatte, benim tanıdığım Mülkiyeli ve ODTÜ’lüler uyumu sağladık tabii. Bir yolunu da buldum, kaçıyordum ara sıra. Mısır tarlasından çıkıp Amasra’ya gidiyorum. Tarihçi Necdet Sakaoğlu’nu buluyorum...

Ankara: Büyük ağabey ve ikizlerden oluşan "üç erkek kardeş" tablosu. Ortada İlber, sağda Enver, solda Emeldar Ortaylı.

İLBER ORTAYLI, 2. ELIZABETH İLE Ortaylı'nın arşivinde kimler kimler yoktu ki... Türkiye'yi 2008'de ziyaret eden 2. Elizabeth'in Bursa'da mihmandarlığını yaptığını belirten Ortaylı, Kraliçe'yi "Çok ilginç bir biçimde gayet mütevazı, saygılı, kibirli tavır değil... Bilgili, şaşılacak derecede bilgili" diye tanımlamıştı.

İLBER ORTAYLI KİMDİR? İlber Ortaylı, 1947 yılında Avusturya’nın Bregenz şehrinde doğmuş; Türk tarihçisidir.

Roman yazarı olup tarih, araştırma-inceleme türlerinde 45 adet eseri bulunmaktadır. İlber Ortaylı iki yaşındayken ailesi ile birlikte Türkiye’ye göç etmiştir.

İlk ve orta öğrenimine İstanbul’da Saint George Lisesinde başlamıştır. Ankara Atatürk Lisesinde öğrenimini tamamlamıştır. 1970 yılında Ankara Üniversitesinde Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih bölümünü bitirmiştir.

Ayrıca akademisyenlik ve yazarlık da yaptı. Yazdığı kitaplar 6 dilde çevrilmiştir. Kronik, Timaş, İnkılap, İletişim, İş Bankası gibi yayınevleri ile çalışmıştır. 2004 yılında TRT Türk’te "İlber Ortaylı ile" adlı belgeseli, NTV’de "İlber Ortaylı ile Tarih Dersleri" adında programı, Bloomberg HT kanalında da "İlber Ortaylı ile Zaman Kaybolmaz" adlı program yapmıştır.

Haberle İlgili Daha Fazlası