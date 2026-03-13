Türk tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatı sonrası cenaze törenine ilişkin detaylar merak edilmeye başlandı. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören Ortaylı’nın hayatını kaybetmesinin ardından cenaze programına ilişkin açıklamalar yakından takip ediliyor.

İLBER ORTAYLI'NIN CENAZESİ NE ZAMAN, NEREDEN KALDIRILACAK?

Tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı 78 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören Ortaylı’nın İstanbul’daki Koç Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ortaylı’nın vefat haberinin ardından cenaze törenine ilişkin detaylar kamuoyunda merak konusu oldu. Ancak ailesi tarafından yapılan açıklamada cenaze programının henüz netleşmediği ve detayların daha sonra paylaşılacağı bildirildi.

KIZI TUNA ORTAYLI AÇIKLAMA YAPTI

İlber Ortaylı’nın vefatının ardından kızı Tuna Ortaylı Kazıcı sosyal medya üzerinden bir açıklama yayımladı. Açıklamada Ortaylı’nın 13 Mart 2026 tarihinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Ailemizin büyüğü İlber Ortaylı’yı 13 Mart 2026 gününde kaybettik. Uzun süren ve giderek karmaşıklaşan sağlık sorunlarına rağmen hayata duyduğu merakı, insanlarla bir arada olma arzusu hiç azalmadı ve gücü yettiğince bildiği gibi yaşadı. Okurları, öğrencileri ve sevenleri onu hiçbir akademisyene nasip olmayacak büyüklükte bir sevgi ve saygıyla sarmaladılar. Onun adına derin bir şükran duyuyoruz. Cenazesiyle ilgili bilgileri daha sonra paylaşacağız."

