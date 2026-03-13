Kaydet

Aksaray'ın Tacin Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir apartmanın birinci katında, prizde unutulan telefon şarj aletinin patlaması sonucu çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevlerin odadaki eşyalara sıçramasıyla apartmanı yoğun bir duman bulutu kaplarken, dairelerinde mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerinin merdivenli müdahalesiyle pencerelerden ve balkonlardan tahliye edildi. Yaşanan can pazarında dumandan etkilenen 16 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangının boyutu ve itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları dron kamerasıyla havadan anbean görüntülenirken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

