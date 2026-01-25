Juventus'ta göreve başlayan kulübün efsane ismi Giorgio Chiellini, Fenerbahçe'den Youssef En Nesyri için açıklamalarda bulundu.

Juventus Scouting Müdürü Giorgio Chiellini, Fenerbahçe ile transferi konusunda anlaşmaya vardıkları Youssef En Nesyri'ye ilişkin açıklama yaptı.

"EN-NESYRİ DEFTERİ KAPANDI"

Transfere dair konuşan Chiellini, "En-Nesyri ile ilgili durum oldukça basit. Kendisiyle konuştuk ve transfer formülüyle ilgili bazı şüphelerini dile getirdi. Şu an için bizim açımızdan En-Nesyri defteri kapandı. En-Nesyri'nin bonservisini almak istemiyoruz! Başka fırsatlara bakacağız." ifadelerini kullandı.

2029'A KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Fenerbahçe ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan En Nesyri, 77 maçta 38 gol ve 8 asistlik skor katkısı verdi.

