Fenerbahçeli futbolcular ve ailelerine tehdit mesajı!
Süper Lig'de son sıradaki Fatih Karagümrük'e 2 golle yenilerek şampiyonluk yarışında büyük bir yara alan Fenerbahçe'de futbol ve ailelerine tehdit, hakaret ve küfür içerikli mesajlar atıldığı belirtildi.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında lig sonuncusu Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olarak zirve yarışında ağır bir kayba uğrayan sarı lacivertlilerde şok bir olay yaşandı.
Fenerbahçe'den açıklama: Bizim için bir şok!
TEHDİT MESAJLARI ATILDI
TRT Spor'da yer alan habere göre; Karagümrük yenilgisinin ardından Fenerbahçe futbolcularının şahsi telefonlarına ve ailelerinin telefonlarına sistematik biçimde tehdit, hakaret ve küfür içerikli mesajlar atıldı. Futbolcuların ve kulübün avukatlarının durumu takip ettiği ve atılan mesajların çok ciddi boyutta olduğu belirtildi.
YÖNETİMDEN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI
Maçın ardından acil bir şekilde statta toplanan Fenerbahçe yönetimi, bugün saat 18.00'de bir toplantı daha gerçekleştirecek. Saran yönetimi; Domenico Tedesco ve Devin Özbek'in geleceği, futbolculardaki performans düşüklüğü ve maçın ardından yaşananlara olaylara toplanacak.
TEDESCO VE ÖZEK KULÜBE ÇAĞRILDI
Sarı lacivertli yönetim, yeni toplantı kararı ile birlikte Teknik Direktör Domenico Tedesco ve Sportif Direktör Devin Özek'i de cumartesi günü kulübe çağırdı.