Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Teknik Sorumlu Zeki Murat Göle, karşılaşmanın ardından konuştu.

"BU AKŞAM BİZİM İÇİN GERÇEKTEN BİR ŞOK!"

Kötü oyundan ve sonuçtan ötürü taraftarlardan özür dileyen Zeki Murat Göle, "Öncelikle bu akşam bizim adımıza futbol adına konuşabileceğimiz bir şey yok. Böyle kötü bir futbol akşamı yaşattığımız için taraftarımızdan özür dileriz. İkinci yarıdaki değişiklikler etki etmedi, hiçbir şeyi değiştirmedi. Bu akşam bizim için gerçekten bir şok!" diye konuştu.

"KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Art arda alınan kötü sonuçlara dair konuşan Göle, "Maçta da söylemiştim, flaş röportajda söyledim. Çok fazla eksiğimiz var. Takım çok yoruldu. Aynı oyuncular oynadı. Bu bir neden olabilir ama bu bizim için bahane değil. Böyle bir kayıp kabul edilebilir değil. Sadece arka arkaya gelen maçlar ve takımın genel sakatlık durumuyla ilgili olabilir." dedi.

