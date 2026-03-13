Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük'e 2-0 kaybederek zirve yarışında ağır bir yenilgi alan Fenerbahçe'de yönetim kurulu toplandı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de konuk olduğu Fatih Karagümrük'e 2-0'lık skorla kaybetti ve şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı.

İLK MAĞLUBİYETİNİ YAŞADI

Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk mağlubiyetini Fatih Karagümrük karşısında yaşadı.

Ligde kalan 25 haftada 16 galibiyet ve 9 beraberlik yaşayarak namağlup tek olan sarı-lacivertliler, bu ünvanını 26. haftada Fatih Karagümrük karşısında kaybetti. Fenerbahçe, yarın Galatasaray'ın kazanması durumunda zirvenin 7 puan gerisine düşecek.

YÖNETİM ACİL TOPLANDI

Fenerbahçe Yönetimi, bu maçın ardından harekete geçerek Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda toplantı kararı aldı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Karagümrük maçının ardından şu anda tam kadro acil durum toplantısı yapıyor.

