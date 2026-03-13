Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında ligin son sırasında yer alan Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Ligde geride kalan 25 haftada 16 galibiyet ve 9 beraberlik alan sarı lacivertliler, Karagümrük'ü de kayıpsız geçerek zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. Mücadele öncesi takımların 11'leri belli oldu.

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Grbic, Lichnovsky, Kranevitter, Bartuğ, Tiago, Larsson, Mladenovic, Esgaio, Serginho, Barış, Anıl.

Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent, İsmail, Kante, Guendouzi, Fred, Kerem, Cherif.

ASENSIO YEDEK

Fenerbahçe'de Teknik Direktörü Domenico Tedesco, İspanyol yıldız Marco Asensio'u dinlendirmek için yedeğe çekti ve kadroya Fred'i dahil etti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Ligde Kasımpaşa ve Antalyaspor müsabakalarındaki puan kayıplarının ardından son dakika golüyle Samsunspor'u geçerek morallenen sarı-lacivertli ekip, Fatih Karagümrük'ü yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki namağlup Fenerbahçe, haftaya 57 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2. sırada giriyor.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında oynanan müsabakayı, sarı-lacivertliler 2-1 kazandı.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı öncesinde 6 eksik oyuncu bulunuyor.

Tedavilerine devam edilen Edson Alvarez, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo ile kart cezalısı Ederson, müsabakada görev yapamayacak.

Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Matteo Guendouzi ve Kerem Aktürkoğlu, kart görmesi durumunda sonraki hafta oynanacak Gaziantep FK maçında cezalı duruma düşecek.

