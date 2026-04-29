Hatay'da ağır tonajlı araçların girişinin yasak olduğu bölgeye giren ve kameralara yakalanmamak için plakasını kapatan tır sürücüsü yakalandı. Ekipler tarafından sürücüye 140 bin lira ceza kesildi.

Belen istikametinden İskenderun istikametine ağır tonajlı araçların giriş yasağını ihlal eden, KGYS ve PTS kameralarına yakalanmamak amacıyla çekicinin ön plakasını kapatarak geçiş yapan tır sürücüsü polis ekipleri tarafından belirlendi.

Plakasını kapatan tır şoförü bin pişman oldu! İşte ödeyeceği ceza

140 BİN TL CEZA

Kameraları geçtikten sonra plakayı tekrar açtığı tespit edilen sürücüye toplam 140 bin TL idari para cezası uygulandı ve aracı 30 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka götürüldü.

