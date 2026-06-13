Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Teşkilatında Honaz İlçe Başkanlığı görevini yürüten Hüseyin Buran ve Tavas İlçe Başkanı İbrahim Çavuşlu görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Denizli’de MHP teşkilatlarında dikkat çeken iki istifa meydana geldi. MHP Honaz İlçe Başkanı Hüseyin Buran ile MHP Tavas İlçe Başkanı İbrahim Çavuşlu, görevlerinden kendi talepleri doğrultusunda ayrıldıklarını duyurdu.

Hüseyin Buran

BURAN İL YÖNETİMİNİ SORUMLU TUTTU

3 dönemdir MHP Honaz İlçe Başkanlığı görevini yürüten Hüseyin Buran, yaptığı yazılı açıklamada partiye olan bağlılığının sürdüğünü ancak son dönemde il yönetiminin uyguladığı politikalardan duyduğu rahatsızlık nedeniyle istifa kararı aldığını vurguladı. Buran açıklamasında, "Mensubu olmaktan gurur duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi’nden, Denizli ili Honaz ilçesinde üç dönemdir MHP İlçe Başkanlığı yapmaktayım. Son zamanlarda il yönetiminin uyguladığı politikalardan dolayı duyduğum rahatsızlık nedeniyle görevimden istifa ediyorum. Kamuoyuna saygıyla duyururum" ifadelerini kullandı.

İbrahim Çavuşlu

"PARTİMİZİN HER DAİM YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİM"

MHP Tavas İlçe Başkanı İbrahim Çavuşlu da görevinden ayrıldığını duyurarak, teşkilat mensuplarına ve hemşehrilerine teşekkür etti. Çavuşlu, liderleri Devlet Bahçeli’nin çizdiği ülkücü hareket anlayışına bağlılığının devam edeceğini vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

"Bir süre büyük bir onur ve sorumlulukla yürüttüğüm Milliyetçi Hareket Partisi Tavas İlçe Başkanlığı görevimden kendi talebim doğrultusunda ayrılmış bulunuyorum. Görev sürem boyunca birlikte çalıştığım teşkilat mensuplarımıza, dava arkadaşlarıma ve desteklerini esirgemeyen tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Partimizin her daim yanında olmaya devam edeceğim. Ömrümün sonuna kadar partimin bir neferi olarak yaşayacağım. Rabbim Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’ye uzun ömürler versin. Yolunda ve izinde durmadan son nefesime kadar MHP neferi olacağım. Ülkücü kenara çekilir, bekler; ancak devletin ve milletin bekası tehlikeye girdiğinde ilk öne atılan odur"

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