Yaz ortasında kış manzarası! Vatandaşlar kürekle temizlik yaptı
Kars’ın Arpaçay ilçesinde etkili olan şiddetli dolu yağışı, cadde ve sokakları kısa sürede beyaza bürüdü. Haziran ayında kışı andıran görüntüler ortaya çıkarken, vatandaşlar biriken doluları küreklerle temizlemek zorunda kaldı.
- Aniden bastıran ve kısa sürede şiddetini artıran dolu yağışı sokakları beyaz örtüyle kapladı.
- İlçe merkezi ve bazı köylerde yollar, kaldırımlar ve evlerin önünde kalın dolu tabakaları oluştu.
- Vatandaşlar, biriken doluları temizlemek için küreklerle çalışma yaptı.
- Haziran ayında yaşanan manzara, kış aylarındaki kar temizleme çalışmalarını aratmadı.
- Ortaya çıkan görüntüler görenleri şaşırttı ve ilçe genelinde kar yağmış gibi bir görüntü oluştu.
- Yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi ve sıra dışı görüntüler kameralara yansıdı.
Kars’ın Arpaçay ilçesinde etkili olan dolu yağışı, ilçe sakinlerine adeta kış mevsimini yaşattı. Aniden bastıran ve kısa sürede şiddetini artıran dolu, sokakları beyaz örtüyle kapladı.
Yağışın ardından ilçe merkezi ve bazı köylerde yollar, kaldırımlar ve evlerin önünde kalın dolu tabakaları oluştu. Biriken dolular nedeniyle vatandaşlar küreklerle temizlik çalışması yaptı.
GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ
Haziran ayında yaşanan manzara, kış aylarında yapılan kar temizleme çalışmalarını aratmazken, ortaya çıkan görüntüler görenleri şaşırttı. Sokakların beyaza bürünmesiyle ilçe genelinde adeta kar yağmış gibi bir görüntü oluştu.
Vatandaşlar evlerinin ve iş yerlerinin önünde biriken doluları temizlemek için yoğun çaba harcarken, yağış günlük yaşamı da olumsuz etkiledi.
Meteorolojik açıdan sıra dışı görüntülere sahne olan dolu yağışı, kameralara da yansıdı.