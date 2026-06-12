Kars’ın Arpaçay ilçesinde etkili olan şiddetli dolu yağışı, cadde ve sokakları kısa sürede beyaza bürüdü. Haziran ayında kışı andıran görüntüler ortaya çıkarken, vatandaşlar biriken doluları küreklerle temizlemek zorunda kaldı.

Kars’ın Arpaçay ilçesinde etkili olan dolu yağışı, ilçe sakinlerine adeta kış mevsimini yaşattı. Aniden bastıran ve kısa sürede şiddetini artıran dolu, sokakları beyaz örtüyle kapladı.

Yağışın ardından ilçe merkezi ve bazı köylerde yollar, kaldırımlar ve evlerin önünde kalın dolu tabakaları oluştu. Biriken dolular nedeniyle vatandaşlar küreklerle temizlik çalışması yaptı.

GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Haziran ayında yaşanan manzara, kış aylarında yapılan kar temizleme çalışmalarını aratmazken, ortaya çıkan görüntüler görenleri şaşırttı. Sokakların beyaza bürünmesiyle ilçe genelinde adeta kar yağmış gibi bir görüntü oluştu.

Vatandaşlar evlerinin ve iş yerlerinin önünde biriken doluları temizlemek için yoğun çaba harcarken, yağış günlük yaşamı da olumsuz etkiledi.

Meteorolojik açıdan sıra dışı görüntülere sahne olan dolu yağışı, kameralara da yansıdı.

Yaz ortasında kış manzarası! Vatandaşlar kürekle temizlik yaptı

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