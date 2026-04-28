Fenerbahçe'nin Galatasaray'a mağlup olduğu müsabakada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan ve performansı nedeniyle sarı lacivertli taraftarların hedefi haline gelen Ederson'un, sözleşme feshi için kulüpten rekor tazminat talep ettiği iddia edildi.

Süper Lig'de şampiyonluk şansını büyük ölçüde yitiren Fenerbahçe'de Ederson'un takımdaki geleceği hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.

EDERSON 22 MİLYON AVRO İSTEDİ

TransferFeed'in haberine göre; Ederson, önümüzdeki iki sezonu kapsayan sözleşmesinin erken feshi için Fenerbahçe'den 22 milyon avro talep etti.

Galatasaray - Fenerbahçe

SUUDİ ARABİSTAN İHTİMALİ

Fenerbahçe ile anlaşmazlık yaşayan 32 yaşındaki file bekçisine Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in yüksek mali şartlarda sözleşme sunabileceği öne sürüldü. Ederson'un yine de muhtemel bir transfer öncesinde, Fenerbahçe’den mümkün olan en yüksek maddi tazminatı almak istediği kaydedildi.

11 MİLYON AVROLUK BONSERVİS

Sezon başında 11 milyon avro bedelle Manchester City'den sarı lacivertli takıma transfer olan Ederson, çıktığı 35 maçta 35 gol yedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası