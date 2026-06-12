A Milli Futbol Takımımız Kanada'daki ilk idmanını yaptı
2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00'de Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın oynanacağı Vancouver'da ilk antrenmanını yaptı.
- Antrenmanın basına açık ilk 15 dakikasında oyuncular neşeli görüldü.
- Tedavisi devam eden Kenan Yıldız, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.
- Kenan Yıldız'ın basına kapalı bölümde bireysel çalıştığı öğrenildi.
- İdmanı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ottawa Büyükelçisi Can Dizdar, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz izledi.
- Türkiye, Avustralya maçının son antrenmanını 13 Haziran Cumartesi günü TSİ 01.00'de Killarney Park'ta yapacak.
Bugün Kanada'ya gelen Milli Takımımız, ilk idmanını Killarney Park'taki antrenman sahasında gerçekleştirdi.
Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı. Basına açık bölümde oyuncuların oldukça neşeli olduğu görüldü.
KENAN YILDIZ TAKIMLA ÇALIŞTI
Tedavisi devam eden Kenan Yıldız antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Yıldız'ın basına kapalı bölümde bireysel çalıştığı öğrenildi.
İdmanı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye’nin Ottawa Büyükelçisi Can Dizdar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz birlikte izledi.
Türkiye, Avustralya maçının son antrenmanını 13 Haziran Cumartesi günü TSİ 01.00'de Killarney Park'ta gerçekleştirecek.