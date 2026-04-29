İkinci el araç satışında uygulanan Güvenli Ödeme Sisteminin kapsamı genişletiliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre "Güvenli Ödeme Sistemi" artık emlak satışlarında da uygulanacak. Uygulama için tarih de belli oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre emlak satışında yeni dönem bu yaz başlıyor.

İkinci el araç satışlarında uygulanan Güvenli Ödeme Sistemi artık taşınmaz satışlarında da zorunlu oldu. Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanırken, merak edilen detaylar belli oldu.

Düzenlemeye göre; taşınmaz mülk ile satış bedelinin eş zamanlı olarak el değiştirmesini öngören Güvenli Ödeme Sistemi kullanılacak. Emlak alım-satım işlemlerine ödemenin bir kısmı ya da tamamı bankalar ve Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyet gösteren finansal kuruluşlar tarafından oluşturulan "ödeme sistemi" üzerinden yapılacak. Taşınmaz bedelinin bir kısmının ya da tamamının bankalar ya da finansman ve tasarruf şirketleri tarafından kredilendirilmesi durumunda, kredi tutarı dışındaki geri kalan ödeme sistem üzerinden gerçekleştirilecek. Bu doğrultuda satış işlemlerinde krediyle karşılanmayan tutarların güvenli ve kayıtlı bir şekilde aktarılması zorunlu hale gelecek.

Gayrimenkul satışında yeni dönem! Güvenli Ödeme Sistemi için tarih belli oldu

SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK?

Sistem devreye girdiğinde gayrimenkulde ödeme akışı dijital bir yapıya ulaşmış olacak. Noter aşamasında işlem gerçekleştirilirken bankaların mobil uygulamaları üzerinden Güvenli Ödeme Sistemi aktif olarak kullanılacak. Alıcının gönderdiği tutar direkt olarak satıcıya aktarılmayacak ve işlem tamamlanana dek güvenli bir hesapta bloke edilecek. Tapu devri resmi olarak tamamlandığında ödeme satıcının hesabına aktarılacak. Satışın iptali durumunda, blokeli tutar alıcıya geri verilecek.

1 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Sistem üzerinden yapılan işlemlerden kullanım bedeli alınacağı, bu bedeli satıcıya aktarılan bedelden tahsil edileceği öğrenildi. Sistem 1 Temmuz'dan itibaren zorunlu hale gelecek.

