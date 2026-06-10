15 yaş altına sosyal medya yasağında ilk adım Roblox'tan geldi. 2 yıl önce erişime kapatılan oyun platformuna ebeveyn kontrol paneli eklendi. Panelin eklendiği ilk oyun olan Roblox’ta artık 15 yaşın altındaki kullanıcıların girişine izin verilmeyecek. Roblox’un Türkiye'de temsilcilik açma şartını yerine getirmesinin ardından erişime açılması bekleniyor.

Hem çocuklar hem de gençler tarafından kullanılan çevrimiçi oyun platformu Roblox, 2024 yılında Türkiye’de erişime kapatılmıştı. Popüler oyun platformuna ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Sosyal medya düzenlemesinde bir ilk! Sadece Roblox’a eklendi, 2 yıl aradan sonra açılıyor mu?

EBEVEYN KONTROL PANELİ EKLENDİ

NTV’den Sibel Can’ın haberine göre, 15 yaş altına girişi yasaklayan düzenleme kapsamında siteye, ebeveyn kontrol paneli eklendi. Roblox, bu yükümlülüğü yerine getiren ilk oyun sitesi oldu. Bu panel, yaş sınırı gibi kriterleri sorgulamak için kullanılacak. Panel sayesinde 15 yaşın altındaki kullanıcıların girişine izin verilmeyecek.

Öte yandan Roblox’un Türkiye'de temsilcilik açma şartını yerine getirmesinin ardından erişimin kaldırılması bekleniyor.

Sosyal medya düzenlemesinde bir ilk! Sadece Roblox’a eklendi, 2 yıl aradan sonra açılıyor mu?

NE OLMUŞTU?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, çevrimiçi oyun platformu Roblox'un Türkiye'de “çocuk istismarına neden olacak içerikler içerdiği” gerekçesiyle erişime kapatıldığını duyurmuştu Karar, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma sonucunda Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınmıştı.

'ÇOCUK İSTİSMARI'

Mahkeme, platformda çocukların istismarına neden olabilecek içerikler bulunduğu gerekçesiyle erişim engeli kararı verdi. Karar, UYAP üzerinden yayınlandıktan sonra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından uygulamaya konulmuştu.

Roblox'a Türkiye'den erişim 7 Ağustos 2024'te sınırlandırılmıştı. Sosyal medyaya getirilen yaş sınırı sonrası platformlara uyum için kasım ayına kadar süre verilmişti. Bu süre dolmadan platformlar yasa gereği kullanıcıların 15 yaşının üstünde olduğunu tespit edebilecek panelleri platforma eklemek zorunda. Türkiye'de erişimine sınırlandırma getirilen bir diğer platform Discord'un açılması için de görüşmeler devam ediyor.

DİSCORD AÇILACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, erişim engeli bulunan popüler platform Discord'un kriterleri karşıladığını ve kısa süre sonra yeniden açılacağını duyurmuştu.

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