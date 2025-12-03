Türkiye'de 7 Ağustos 2024'te yasaklanan dijital oyun platformu Roblox, Rusya'da da yasaklandı. Moskova, uygulamayı aşırılık yanlısı içeriklerin yer alması ve LGBT propagandası yapılması gerekçesiyle erişime engelledi.

Türkiye'de "çocuk istismarı" sebebiyle 7 Ağustos 2024'te yasaklanan dijital oyun platformu Roblox, bir ülkede daha yasaklandı.

Roblox, Rusya'da yasaklandı

LGBT PROPAGANDASI

Rusya, Roblox’u aşırılık yanlısı içeriklerin yer alması ve LGBT propagandası yapılması gerekçesiyle erişime engelledi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan (Roskomnadzor), Roblox'un "çocukların ruhsal ve ahlaki gelişimini olumsuz etkileyebilecek uygunsuz içeriklerle dolu" olduğunu belirtti.

Moskova, Rusya

Günlük ortalama 151,5 milyon aktif kullanıcıya ulaşan Roblox, çocukları istismar etmek için platformu kullanan suçlularla ilgili endişeler nedeniyle Türkiye de dahil birçok ülke tarafından yasaklandı.

