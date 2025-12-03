Bakan Hakan Fidan, "Karadeniz'de gemilere yapılan saldırılar seyir güvenliğini ve ticareti olumsuz etkiliyor" dedi. Fidan, Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri için Türkiye'den daha uygun bir yer olmadığını söyleyip "Rusya'nın olumlu tutumu var. Ben yakında Ukrayna'nın da olumlu pozisyon ortaya koyacağını düşünüyorum" dedi.

Karadeniz'de 28 Kasım'da ticari gemilere düzenlenen saldırıların ardından Dışişleri Bakanı Hakanı Fidan bugün önemli açıklamalarda bulundu.

Fidan, "Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesindeki gemilere yönelik saldırılar seyir güvenliğini ihlal ediyor, ticareti etkiliyor" dedi.

SAVAŞIN COĞRAFYASI GENİŞLEDİ

Fidan ayrıca gemilere yapılan saldırıların savaşın coğrafyasının genişlediğini gösterdiğini belirtirken, “Bu çok korkutucu” diye konuştu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Karadeniz'de gemilere yapılan saldırılar seyir güvenliğini ve ticareti olumsuz etkiliyor.

Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri için Türkiye'den daha uygun bir yer yok.

Rusya'nın olumlu tutumu var. Ben yakında Ukrayna'nın da olumlu pozisyon ortaya koyacağını düşünüyorum"

