Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı, Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek organizasyonda grup aşamasına kaldı.

6. dakikada aut atışını paslaşarak kullanan Beyoğlu Yeni Çarşı'da uzun oynamak isteyen kaleci Fatih Yeniay'ın vuruşunda, top baskı yapan Janderson'a çarparak direğin yanından dışarı gitti.

10. dakikada Beyoğlu Yeni Çarşı 1-0 öne geçti. Alperen Yılmaz'ın pasında topu ceza sahası dışında topu kontrol eden Barış Zeren'in sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

42. dakikada Ogün Bayrak'ın sağdan ortasında İsmail Köybaşı arka direkte gelişine vurdu, top direğe çarparak auta çıktı.

Türkiye Kupası'nda sürpriz sonuç! Göztepe 2. Lig takımına elendi

68. dakikada Göztepe bir kez daha direğe takıldı. Ceza sahasına sağdan yapılan ortada Tibet Durakçay'ın indirdiği topa Miroshi sert vurdu, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesinin ardından direkten döndü.

90+4. dakikada Janderson'un sol taraftan ortasında Arda Okan Kurtulan'ın kale önünde yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

Karşılaşmayı 1-0 kazanan Beyoğlu Yeni Çarşı, kupada gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.

