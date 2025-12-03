Kasımpaşa, kötü gidişatın ardından teknik direktör Şota Arveladze ile yollarını ayırdı. Yeni teknik direktör için Emre Belözoğlu ile görüşmelere başlandı.

Süper Lig’de bu sezon beklenen performansı bir türlü gösteremeyen Kasımpaşa’da teknik direktör Şota Arveladze dönemi sona eriyor. İstanbul ekibi, ligde son oynadığı maçta sahasında Başakşehir’e 3-1 yenilerek galibiyet hasretini sürdürdü. Şu ana kadar sadece 3 maçtan galibiyetle ayrılabilen Kasımpaşa, 13 puanla 14. sırada yer alıyor ve küme hattının hemen üstünde tehlikeli bir konumda bulunuyor.

Kulüpte yaşanan olumsuz sonuçlar sonrası yönetim, teknik direktör değişikliğine gitme kararı aldı. Sezon başında göreve getirilen Gürcü teknik adam Şota Arveladze ile yollar ayrılırken, Kasımpaşa yeni teknik direktör için görüşmelere başladı.

Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre, Kasımpaşa yönetimi, son olarak Antalyaspor’u çalıştıran Emre Belözoğlu ile temas kurdu. Sezonun başında Antalyaspor ile anlaşan Belözoğlu, 8 maçın ardından karşılıklı anlaşarak görevinden ayrılmıştı. Şu anki süreçte taraflar arasında resmi açıklamanın yakın zamanda yapılması bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası