Günlerce sürecek yeni yağış dalgası için tarih verildi: Kar, sağanak ve soğuk hepsi birarada gelecek!
İzmir, Aydın ve Muğla kıyılarında sağanak yağış kuvvetli geliyor, sel ve su baskını riski kapıda. Meteoroloji, Marmara, İç ve Doğu Anadolu’da pus, sis, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olunması çağrısı yaptı. Öte yandan yağışların cuma günü itibarıyla yurt genelinde etkili olması beklenirken Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de yağışların kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Manisa ve Denizli çevreleri ile Antalya’nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, İzmir, Aydın ve Muğla’nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güney, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların İzmir, Aydın ve Muğla’nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Öte yandan cuma gününden itibaren yağışlar yurt genelinde etkili olması beklenirken sıcaklıkların da 5-6 derece düşeceği tahmin ediliyor.