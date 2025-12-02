Anadolu Ajansı • Bursa
1 milyon TL'lik evi çaldı, jandarma tarafından yakalandı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde taşınabilir ev (tiny house) çaldığı belirlenen şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. 1 milyon 200 bin lira değerindeki ev ise, sahibine teslim edildi.
Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Eğerce Mahallesi'nde M.E'ye ait 1 milyon 200 bin lira değerindeki tek katlı taşınabilir ev (tiny house) çalındı.
M.E'nin ihbarıyla olay yerine jandarma ekibi sevk edildi. 8 farklı mahalledeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, şüphelinin K.E. olduğunu belirledi.
EV, SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
Operasyonla gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Taşınabilir ev ise eksiksiz şekilde sahibine teslim edildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR