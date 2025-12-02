Denizli’nin Acıpayam İlçesi’nde, Hacı Ömer Ağa Camisi’nin restorasyonu sırasında bulunup 2015 yılında kaybolan 300 yıllık Yazır Sancağı, belediyeye ait binada hurda araç plakaları aranırken çuvalların içinde bulundu.

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde 2010 yılında Hacı Ömer Ağa Camisi’nin restorasyonu sırasında ortaya çıkarılan Yazır Sancağı, yıllar önce kaybolmasının ardından yeniden bulundu.

Cami duvarına gizlenmiş halde atlas kumaş bulundu. Yapılan bilirkişi incelemesinin ardından yeşil atlas kumaş üzerine el işlemesi kılıç motifi ve Arapça "La ilahe illallah, Muhammedün Resulullah" yazısı bulunduğu, Yazır Türklerine ait olduğu ve 300 yıllık olduğu tespit edilmişti. Bulunan sancak, Acıpayam Kütüphanesi’nde saklanmaya alınmıştı.

KONU MAHKEMEYE TAŞINMIŞTI

İddiaya göre, sancak ve beraberindeki flamalar bir süre kütüphanede muhafaza edildikten sonra, dönemin Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan’ın talebi üzerine belediyeye götürüldü. Burada saklandığı belirtilen sancak bir süre sonra kayboldu. Şevkan’ın aramalara rağmen bulunamadığını söylemesi üzerine Yazır Mahallesi sakinleri konuyu mahkemeye taşıdı ancak dava takipsizlikle sonuçlandı.

3 asırdır kayıptı! Tarihi sancak çuvalların içinden çıktı

ÇUVALDAN ÇIKTI

Kaybolduğu düşünülen tarihi sancak, Akalan Mahallesi’ndeki kademe binasında, ilçede hurdaya ayrılmış araçların plakaları aranırken eski çuvallar ve kolilerin içinde bulundu. Sancağın muhafaza edildiği ancak zaman içinde deforme olduğu görüldü.

Tarihi sancağın müze müdürlüğüne teslim edeceklerini söyleyen Acıpayam Belediye Başkanı Levent Yıldırım, "Kademe binamızda temizlik yaparken bulduk. Eski belde belediyelerinden kalan ve hurdaya ayrılan araçların plakalarını arıyorduk. Kolilerin ve çuvalların içinde ortaya çıktı. Hep mi oradaydı yoksa sonradan mı konuldu bilmiyoruz. Biz onu aramıyorduk ama bulmak bize nasip oldu. Bulduğumuzda deforme olmuştu. Tutanak tuttuk, müze müdürlüğüne haber verdik. Teslim almalarını bekliyoruz" dedi.

Bulunan sancağın, müze yetkililerine teslim edilerek koruma altına alınacağı bildirildi.

Editör:GÖZDE NUR BAYAR

Haberle İlgili Daha Fazlası