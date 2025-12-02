MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı son açıklamada teröristbaşı Öcalan'ın 'Süreç başarısız olursa darbe mekaniği devreye girer' açıklamasına cevap verdi. İddiayı ciddiye almayan Bahçeli ile ilgili Gazeteci Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir yorum geldi. Tayyar, "Terör örgütünden yükselen provokasyonları görmezden gelenler, Devlet Bey’in bu çıkışı karşısında ne yapar bilmiyorum ama umarım ders alırlar." ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye sürecinin mimarı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı son açıklamayla yine gündemi belirledi.

Teröristbaşı Öcalan'ın kendisiyle ilgili 'Süreç başarısız olursa darbe mekaniği devreye girer' açıklamasına cevaben Bahçeli şu açıklamayı yaptı:

"MHP içinden şahsıma darbe yapılacakmış. Demokrasi sevdalısı Milliyetçi-Ülkücü Hareket'ten nasıl darbeci çıkacak, işin doğrusu gülümseyerek düşündüm. İftira ve isnatlar bizi yolumuzdan döndüremez bunların hepsi fasa fiso."

Bahçeli'nin gündem olan sözlerine Gazeteci Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir yorum geldi. Tayyar, Bahçeli'nin darbe iddialarına cevabına "Terör örgütünden yükselen provokasyonları görmezden gelenler, Devlet Bey’in bu çıkışı karşısında ne yapar bilmiyorum ama umarım ders alırlar." yorumunu yaptı.

Şamil Tayyar'ın konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"MHP Lideri Bahçeli, Türkgün Gazetesi’ne konuşmuş.

DEM’li Gülistan Koçyiğit’in Öcalan’a atfen aktardığı ‘süreç başarısız olursa darbe mekaniği devreye girer’ iddiasına ‘fasa fiso’ diyor.

Yani, Öcalan’ın iddiasını ciddiye almıyor.

Ayrıca, Barzani şovuna ve PKK’lı Bese Hozat’ın açıklamalarına tepki gösteriyor.

Terör örgütünden yükselen provokasyonları görmezden gelenler, Devlet Bey’in bu çıkışı karşısında ne yapar bilmiyorum ama umarım ders alırlar.

Son cümle şunu ekleyim:

27 yıldır cezaevinde bulunan, soğuk savaş dönemi sosyalist jargondan ve eski Türkiye kalıplarından sıyrılamayan Öcalan’ın günü ve geleceği kavrayamadığı görülüyor.

Veya aklınca aba altından sopa gösteriyor.

Nihayetinde duvara tosladı.

Gerisini artık kendi düşünsün."

Editör:MAHMUT EKİNCİ

