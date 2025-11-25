MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili tarihi bir eşikte olunduğunu belirterek "Şu yaşımda haykırıyorum, yeter ki Türk milleti barış, sükunet bulsun, terör hayatımızdan sökülüp atılsın, bizim sonumuz da varsın darağacı olsun." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

MHP ve Ülkü Ocaklarının emin ellerde olduğunu belirten MHP lideri Bahçeli, Türkiye'nin tarihi bir eşikte olduğunu söyledi.

Konuşmasında atanamayan öğretmenlere de yer veren Bahçeli, ek kontenjan çağrısında bulunarak "MHP ve Cumhur İttifakı her zaman öğretmenlerimizin yanında olacaktır." dedi.

"Şu yaşımda haykırıyorum, yeter ki Türk milleti barış, sükunet bulsun, terör hayatımızdan sökülüp atılsın, bizim sonumuz da varsın darağacı olsun." diyen Devlet Bahçeli, en ciddi muhataplardan birinin İmralı olduğunu vurgulayarak "Terörün her türlüsünü reddetmenin sonsuz kararlılığındayız." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Çok şükür, merhum Türkeş Bey'in iki emaneti, yani Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü Ocakları emin ve iyi ellerdedir; kaldı ki layıkıyla temsil edilmektedir.

"TÜRKİYE TARİHİ BİR EŞİKTE"

Hangi cihet ve niyetten bakarsanız bakınız, Türkiye’mizin ve aziz milletimizin tarihi bir eşikte olduğunu hemen fark etmeniz mümkündür ve müessirdir. Hayat ve hadiselerin iç yüzüne nüfuz ettiğiniz takdirde görürsünüz ki hiçbir başarı, hiçbir gelişme, hiçbir fetih veya fecir vuslatı külfetsiz ve zahmetsiz nasip olmamıştır.

Siyasi hayatları boyunca devamlı istasyon değiştirerek menfaat düşkünü olduğunu belli edenler fitnenin silahına sarılmışlardır.

"ÜMİDİM ATANAMAYAN TEK BİR ÖĞRETMENİN KALMAMASI"

Öğretmenlerimizin acil ihtiyaçlarını karşılayacak, öğrenen ile öğreten arasındaki bağı güçlendirecek kararlı adımların atılması gerekmektedir. Ümidim, atanamayan tek bir öğretmenin kalmamasıdır.

EK KONTENJAN ÇAĞRISI

KPSS sorularına göre ilk 20 bine giren ve atanmayan, hak kazanan ama mülakatlarda elenen 1611 öğretmen adayımızın haklarının iadesi, bu suretle ilave kontenjan tahsisinin ifası, 2024 KPSS’de yüksek başarı gösterip dereceye giren ancak kısıtlı kontenjanlar sebebiyle ataması yapılamayan öğretmen adaylarımıza ek kontenjan hakkı tanınması, 2025 Akademi Giriş Sınavı sonuçlarına göre sadece 10 bin kadro ihtiyaç edilmesinin mağduriyetlere yol açmasından mütevellit bu sayının arttırılması, ayrıca 14 aylık akademi eğitiminin uzunluğu dikkate alındığında bu eğitim süresinin makul sınırlara çekilmesi, teklif ve temennilerimizden bir kısmıdır. MHP ve Cumhur İttifakı her zaman öğretmenlerimizin yanında olacaktır. Gördüğümüz kadarıyla, şu anda görevini başarıyla yürüten Milli Eğitim Bakanımız ve Bakanlık personeli fedakârlıklarla çalışmalarına devam etmektedir ve desteğimiz tamdır.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE, TÜRK MİLLETİNİN VE TÜRK DEVLETİNİN TAVİZSİZ KARARIDIR"

Üzerimizde oynanan oyunlara rağmen al bayrağımızı yükseltmedik mi? Aziz milletimizin fertleri kenetlenerek düşman postallarıyla çiğnenen vatanımızı şehit kanlarıyla yıkanarak temizlemedi mi? İstiyorlar ki birbirimize küselim, birbirimizden kopalım. Diyorlar ki analarımız ağlasın, nasıl olsa ağlayanlar onlardan değil. Tahakkümün zincirleri kırılıyor, bundan ürküyorlar. Terörün bitişiyle eşzamanlı olarak barış ve huzur kuşağının iç cephemizi saracak olmasından rahatsızlık duyuyorlar. Hiç kimse şehitlerimiz üzerinden istismar parantezi açmaya kalkışmasın. Türk milletinin bağımsız ve onurlu yaşaması için kara toprağa girmiş kahramanlarımıza minnet duyuyoruz. Terörsüz Türkiye, Türk milletinin ve Türk devletinin tavizsiz kararıdır.

"SONUMUZ VARSIN DARAĞACI OLSUN"

Neymiş bizi yargılayacaklarmış, neymiş bizden hesap soracaklarmış, neymiş anayasa ve kanunlara göre suç işliyormuşuz. Siz yargılasanız yargılasanız çantalı pespayelerinizi yargılarsınız. Şu yaşımda haykırıyorum, yeter ki Türk milleti barış, sükunet bulsun, terör hayatımızdan sökülüp atılsın, bizim sonumuz da varsın darağacı olsun. Kurt izine karışmış çakal izinin sahte meydan okumalarına aldırış etseydik çoktan şüpheye düşerdik. Kurdun takip edeceği yine kurttur. Kimin kemik peşinde koştuğu da bellidir.

"EN CİDDİ MUHATAPLARDAN BİRİ İMRALI"

Terörsüz Türkiye hedefinin en ciddi muhataplarından biri İmralı'dır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun geçtiğimiz cuma günü İmralı’ya gitmek üzere nitelikli çoğunlukla aldığı karar doğrultusunda Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti ve DEM Parti’den birer milletvekilinin adaya gitmesi tarihî bir gelişmedir. Cumhuriyet Halk Partisi ve komisyonda bulunan diğer partiler İmralı’ya gitmekten sarfınazar etmişler. Varsın etsinler, hiç sorun değil. Korkarak yaşayanlar sadece hayatı seyreder. Biz seyirci değiliz. Yüreğimizle, gönlümüzle Terörsüz Türkiye'nin yanındayız. Siyasi, ahlaki ve vicdani hiçbir ölçü tanımayan, yalandan başka sermayesi kalmayan, yolsuzluk çamuruna batmış, başarısız kötü niyetli bir muhalefet zihniyetinin ne yaptığına bakmıyoruz.

Gün birleşme, bütünleşme, saflarımızı sıkılaştırma günüdür. Hakkın peşinde giden kimse gürültüye kulak asmaz, yalana itibar etmez. Türk-Kürt kardeştir. Araya giren kimse kalleştir, kahrolmaya mahkumdur. Terörün her türlüsünü reddetmenin sonsuz kararlılığındayız. Türk milletinin vatan sevgisiyle dolu göğsü daima çelikten bir duvar gibi yükselecektir.

MAHMUT EKİNCİ

