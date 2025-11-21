"Gerekirse İmralı'ya ben giderim" çıkışıyla gündemden düşmeyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Teröristbaşı Öcalan'a neden 'kurucu önder' dediğini anlatan Bahçeli, gündemdeki İmralı'ya gidiş konusuyla ilgili de "Silivri’ye gidişle İmralı Cezaevi’ne gidiş arasında ne fark var? Yok. Silivri’ye gidiliyorsa İmralı’ya da gidilir." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin son grup toplantısında "Gerekirse İmralı'ya ben giderim" diyerek tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Süreçle ilgili Gazeteci Ceyhun Bozkurt'a açıklamalarda bulunan Bahçeli, yine çok konuşulacak ifadeler kullandı.

NEDEN 'KURUCU ÖNDER' DEDİĞİNİ AÇIKLADI

Çözüm sürecinde gelinen aşamayı olumlu bulduğunu belirten Bahçeli, "Geçmişte Öcalan’a teröristbaşı, bebek katili, elebaşı gibi ifadeler kullandık. Ama gelinen noktada artık Türkiye’nin terörün tamamen hayatımızdan çıkması söz konusu. Öcalan’ın kuruluş sürecinden bu yana örgüt üzerindeki etkisini biliyoruz. Bu nedenle de 'kurucu önder' ifadesini kullandım. Kullanıyorum." dedi.

"İmralı’ya gidişi savunmamı eleştiriyorlar." diyen Bahçeli şöyle devam etti:

"SİLİVRİ’YE GİDİŞLE İMRALI CEZAEVİ’NE GİDİŞ ARASINDA NE FARK VAR?"

"Önünüze bir Türkiye haritası açın. Parmağınızı Silivri’nin üstüne koyun. Bakın Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde. Sonra parmağınızı İmralı Adası’nın üstüne koyun. O da Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde. Silivri’ye gidişle İmralı Cezaevi’ne gidiş arasında ne fark var? Yok. Silivri’ye gidiliyorsa İmralı’ya da gidilir. Bu mesele emperyalist-siyonist saldırgan politikalardan bağımsız düşünülemez. Terör gündemden çıktığında Türkiye temel sorunlarına yönelecektir."

AHMET TÜRK İLE GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

Ahmet Türk ile yaptığı görüşmeye ilişkin de Bahçeli, "Ahmet Türk bizi ziyaret ettiğinde 'Uzak Şehir' dizisini anlattım. Mardin’imizi ne kadar güzel anlattığını söyledim. Sonra dedim ki, 'Ama bir şey eksik dizide' dedim. Başta anlamadı. Devam ettim, 'Dizide Mardin’in Büyükşehir Belediye Başkanı eksik' dedim. O zaman ne demek istediğimi anladı" diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs konusunda da açıklamalarda bulunan Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"YILANIN BAŞINI KÜÇÜKKEN EZECEKSİN"

"KKTC Meclisi seçimden kısa bir süre önce iki devletli çözüm önerisini oy çokluğuyla kabul etti. Bu politika hayata geçirildi. Ancak seçimi kazananlar iki devletli çözüme muhalefet ediyor. Bu yapı ENOSİS hayali kuran EOKA, AKEL gibi yapıların Kıbrıs Türk tarafındaki uzantısı. CTP Türkiye’de mevcut CHP yönetimiyle ortak çalışıyor. İki devletli çözümü reddediyorlar. Ben de bu durum üzerine seçim gecesi çıktım çözüm KKTC Meclisi’nin Türkiye’ye katılma kararı almasıdır dedim. İki toplumlu çözüm, çözüm değildir. Bu çözüm bir yılandır. Yılanın başını küçükken ezeceksin. Yoksa o yılan hepimizi sokar"

MAHMUT EKİNCİ

