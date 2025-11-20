MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Gerekirse İmralı'ya giderim" çıkışının ardından MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun cuma günü İmralı adasına gidilmesi yönünde karar alacağını belirtmişti. Yıldız, İmralı çıkışının ardından katıldığı canlı yayında teröristbaşı Öcalan ile ilgili "Şartlar yüzde 100 gerçekleştiğinde de umut hakkının kullanılmasının da önü açılacaktır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 18 Kasım Salı günü partisinin grup toplantısında "Kimse gitmezse alırım yanıma 3 arkadaşımı, kendi imkânlarımla İmralı'ya gitmekten, bir masa başında yüz yüze gelmekten imtina etmem" diye konuşması gündem olmuştu.

Bahçeli'nin sözlerinin ardından MHP kanadından yapılan İmralı açıklamalarına yenileri eklendi. MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "21 Kasım Cuma günü Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu İmralı Adası'na gidilmesi yönünde karar alacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

"MUTABAKATA VARILDI"

Yıldız, katıldığı canlı yayında da çok konuşulacak sözler sarf etti. Bengü Türk'te katıldığı yayında İmralı'ya gidileceğini tekrar vurgulayan Yıldız, "Kendi aramızda grup başkanları olarak bu konuda Meclis Başkanı’nın başkanlığında görüşmeler yapıyoruz. Sonunda mutabakata varıldı. Yani cuma günü oylaması yapılacak. Oylama için 3'te 2 çoğunluğa ihtiyaç var. Bu sayı da yeterli şu anda, AK Parti’nin, DEM’in, MHP’nin ve diğer grubu bulunan partilerin. CHP'nin yarın henüz toplanıp karar vereceği göz önüne alınırsa diğer partilerin sayısı buna yetiyor." dedi.

Feti Yıldız

"FAZLA UZATMADAN BİRKAÇ GÜN İÇİNDE GİDİLİR"

"Fazla uzatılmadan birkaç gün içinde İmralı Adası’na gidilip terör örgütü kurucusunun beyanları alınır, söyleyecekleri dinlenir, dönülüp gelinir." diyen Yıldız, "Burada yapacağımız şey 45 yıl terör örgütü yönetmiş kişinin, herkesi dinlediğimiz bir ortamda onun da bu konudaki son beyanlarının alınmasından ibarettir. Oraya gidilip herhangi bir konunun alıp verme, pazarlık ya da benzer şeyler yapılacak değildir." ifadelerini kullandı.

ÖCALAN’A UMUT HAKKI ÇIKIŞI

Yıldız 'infaz düzenlemesi' ve teröristbaşı Öcalan'a 'umut hakkı'na ilişkin de şöyle konuştu:

"Terörsüz Türkiye konusunda MHP ile AK Parti arasında en ufak bir fikir ayrılığı yoktur. Benim peşinen bir şey söylemem uygun düşmez. Elbette düzenleme olacaktır. Başından beri söylediğimiz gibi bir infaz düzenlemesi şart. Liderimizin söylediği şarta bağlı olarak umut hakkı, şartlar yüzde 100 gerçekleştiğinde de umut hakkının kullanılmasının da önü açılacaktır."

MAHMUT EKİNCİ

