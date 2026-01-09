Su krizinin yaşandığı Ankara’da 11 ilçede daha kriz devam etti. ASKİ, su kesintisini duyurdu, Ankaralı esnaf duruma tepki gösterdi. Günlerdir susuz kalan esnaf, müşteri sayısının da azaldığını söyledi. ASKİ'nin saat 23.00'e kadar su kesintisi uygulayacağı ilçeler hangileri? İşte detaylar…

Ankara’da başlayan su krizi hız kesmeden sürüyor. Ellerinde bidonlarla sıraya giren vatandaşların çeşmelerde oluşturdukları uzun kuyruklar, yaşanan mağduriyeti gözler önüne sererken, 11 ilçede daha su kesintisi yapılacağı açıklandı. Plansız su kesintilerinin uygulandığı ilçelerde ise belediyeye tepkiler çığ gibi büyüyor.

29 Eylül 2025'te Kesikköprü hattında yaşanan arıza nedeniyle 10 gün su kesintisi yapılan Ankara’da devam eden su kesintileri vatandaşı zor durumda bıraktı.

Ankara’da kesinti üstüne kesinti! ‘Su krizi’ zincirine 11 ilçe daha eklendi

11 İLÇEDE KESİNTİ

Ankara'nın Akyurt, Altındağ, Çubuk, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Kahramankazan, Keçiören, Mamak, Nallıhan ve Yenimahalle olmak üzere 11 ilçesindeki bazı mahallelerde bugün yine su kesintisi oldu.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (ASKİ) internet sitesinde yapılan duyuruda bugün;

Çubuk ilçesindeki Yenice ve Taşpınar mahalleleri ile Nallıhan ilçesindeki Hacıbey, Atatürk, Aliağa ve Yazı mahallelerinde saat 17.00'ye kadar,

Kahramankazan ilçesindeki İmrendi Mahallesi'nin alt kotları, Selpa Sanayi Sitesi, Dağyaka Mahallesi ve 614. Cadde'ye bağlı sokaklar, Saray Küme Evleri, Tusaş Çan İçi, Atom Caddesi ve Saray Mahallesi'nde ise saat 19.00'a kadar,

Mamak ilçesindeki Gülveren, Hürel, Bahçelerüstü, Bahçeleriçi, Harman, Hüseyingazi, Dutluk, Diriliş, Başak, Ekin, Bostancık, Küçük Kayaş, Büyük Kayaş, Yeşilbayır, Yeni Bayındır, Eski Bayındır, Kıbrısköyü, Kutludüğün, Lalahan (İstasyon), Karşıyaka (Lalahan), Çağlayan, Misket, Üreğil, Boğaziçi, Fahrikorutürk ve Köstence mahallelerinde de saat 21.00'e kadar su kesintisi olacağı bilgisi yer aldı.

ANKARA ESNAFI TEPKİLİ

Ankara esnafı, su kesintisi nedeniyle mağdur olduklarını belirtti. Pursaklar ilçesindeki Saray Mahallesi'nde kadın kuaförü olarak çalışan İbrahim Korkmaz, kesintilere şöyle tepki gösterdi:

Susuzluğu çok kötü yaşıyoruz. Çünkü müşterinin saçını boyuyorsun, yıkayacaksın, su kesilmiş. Koştur marketlere gidiyorsun, su alıp geliyorsun. Isıtıp saçı yıkamaya çalışıyorsun. O arada saçın yanma riski de var.

“HEMEN MÜDAHALE ETMENİZ LAZIM”

Su kesintisi nedeniyle zarar gördüğünü belirten Korkmaz, "Hemen müdahale etmeniz lazım, zamanında yıkayamıyorsun. Çünkü suyu hazırlayayım diyene kadar saça zarar veriyor." dedi.

“HİJYEN AÇISINDAN ZATEN REZİLLİK”

Kadın kuaförü Köksal Dedeoğlu ise şöyle konuştu:

4 gündür sularımız kesik, bugün geldi. 4 gün boyunca da sularımız şu şekilde, müşterimiz geliyor, hizmet vermeye başlıyoruz, saçını boyuyorum, yıkayacağım zaman bakıyorum ki sularımız kesilmiş. Marketten beşlik bidonlarla aldığımız suları ısıtıp müşteriye hizmet vermeye çalışıyoruz. Şu an sularımız var ama müşterilerimiz yok. Böyle mağduriyetimiz var. Temizlik, hijyen açısından zaten rezillik.

ASKİ'nin saat 23.00'e kadar su kesintisi uygulayacağı ilçeler ise şöyle;

Altındağ ilçesi Önder ve Doğantepe mahallelerinin alt kotları, Yıldıztepe Mahallesi'nin üst kotları ve Ulubey Mahallesi.

Çankaya ilçesi Beytepe ve Üniversiteliler mahallelerinin üst kotları, Dodurga Mahallesi'nin alt kotları, Alacaatlı, Yaşamkent, Konutkent, Mutlukent, Çukurambar, İşçi Blokları, Ahlatlıbel, Mürsel Uluç, Osman Temiz, Naci Çakır, İlker ve Metin Akkuş mahalleleri.

Etimesgut ilçesi Fevziye Mahallesi.

Gölbaşı ilçesi T ulumtaş, Koparan, Hallaçlı, Karaoğlan, Oğulbey, Yağlıpınar, Ahiboz, Karagedik Ercan, Karagedik Aydın, Tepeyurt, Kırıklı ve İncek mahallelerinin bir kısmı.

Yenimahalle ilçesi: Yunus Emre, Barış, Çamlıca, Mehmet Akif Ersoy, Turgut Özal, Özevler, Aşşağı Yahyalar, Uğur Mumcu, Serhat, Ostim (üst kotlar), Tepealtı, Güzelyaka, Güventepe, Kayalar (alt kotlar), Kalatepe (alt kotlar), Pamuklar (alt kotlar), Varlık, Yeniçağ, Ragıp Tüzün, Çarşı, Işınlar, Gayret, Gazi, Macun, Kentkoop, İlkyerleşim, İnönü, Batı Sitesi, Yeni Batı, Ergazi, Cumhuriyet, Çakırlar, Kardelen, Susuz, Ata, Esentepe, Anadolu, Karşıyaka, Yukarı Yahyalar, Yeşilevler, Ergenekon (alt kotlar) mahalleleri.

Akyurt ilçesindeki Yıldırım, Beyazıt, Atatürk, Yeşiltepe, Timurhan, Galaba, Cücük ve Büğdüz mahalleleri, Balıkhisar, Güzelhisar ve Şehler sanayi bölgesi, Saracalar Mahallesi ve sanayi bölgesi ile Keçiören ilçesindeki Ayvalı, Etlik, İncirli, 19 Mayıs, Kuşçağız, Tepebaşı, Şenlik, Pınarbaşı, Uyanış, Köşk, 23 Nisan, Adnan Menderes, Aktepe, Yeşiltepe, Bağlarbaşı ve Çaldıran mahallelerinde saat 23.55'e kadar su kesintisi yaşanacak.

ABB NE AÇIKLAMA YAPTI?

Öte yandan krize ilişkin ABB'den yapılan açıklamada şöyle denilmişti:

Ankara'da 2025 yılı, hidrolojik veriler açısından son 50 yılın en kurak yılıdır. Barajlara gelen toplam su miktarı tarihsel olarak en düşük seviyelere gerilemiş, artan nüfusa rağmen kişi başına düşen günlük su miktarı Gerede hariç 55 litreye kadar düşmüştür.

