“Caddenin en güzel çiçekçisi” diye paylaşılan fotoğraf kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Ancak genç kızın gerçek olmadığı ortaya çıktı. Görüntünün yapay zekâ ile üretildiğini açıklayan paylaşım sahibi, “Hepinizi kandırdım” diyerek AI influencer’ların çok yakında hayatın parçası olacağı uyarısında bulundu.

İstanbul’un Anadolu Yakası’nda çiçek satarak geçimini sağladığı iddia edilen genç kızın fotoğrafı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. “Caddenin en güzel çiçekçisi” notuyla paylaşılan görüntü, on binlerce etkileşim alırken genç kızın kimliği merak konusu oldu.

Ancak çok geçmeden gerçek ortaya çıktı.

“HEPİNİZİ KANDIRDIM”

Fotoğrafı paylaşan sosyal medya kullanıcısı, bir süre sonra yeni bir açıklama yaparak genç kızın gerçek olmadığını, yapay zekâ ile tasarlandığını duyurdu.

Paylaşımında, “Hepinizi kandırdım, öncelikle özür dileyerek başlamak istiyorum. Dün paylaştığım çiçekçi kız bir AI’dı.” ifadelerini kullanan kullanıcı, genç kızın yüzündeki ayrıntıların tamamının bilinçli olarak oluşturulduğunu söyledi.

“Caddenin en güzel çiçekçisi” sosyal medyayı salladı! Meğer herkesi kandırmış

Kaş, göz, dudak, saç hatta yüzdeki “kusur hissi”nin dahi tek tek tasarlandığını belirten kullanıcı, amacının “güzel yapmak değil, gerçek hissettirmek” olduğunu vurguladı.

“1 YIL SONRA NE OLACAK, BİR DÜŞÜNÜN”

Açıklamada yapay zekâ teknolojisinin henüz emekleme aşamasında olduğu belirtilerek şu ifadeler dikkat çekti:

"Paylaşımı görenlerin büyük bir kısmı onun gerçek bir insan olduğuna inandı. Ama asıl mesele bu değil. Bu teknoloji henüz emekleme aşamasında. Evet, bugün hâlâ küçük oran hataları var, detaylarda pürüzler var, dikkatli gözler yakalayabiliyor.

Şimdi dur ve şunu düşün: 1 yıl sonra ne olacak? Hata oranı düşecek. Gerçeklik hissi artacak. Video + ses + mimik birleşecek ve karşımıza şunlar çıkacak:

AI influencer’lar yaşlanmayan, kilo almayan, hastalanmayan, sivilce çıkmayan, skandala karışmayan. Çünkü, her zaman kontrol edilebilirler, 7/24 çalışırlar, “PR krizi” çıkarmazlar ve en önemlisi: çok daha ucuzdurlar.

Yakında bazı influencer’ların AI olduğunu bile bilmeyeceğiz. Belki takip edeceğiz. Belki ürün alacağız. Belki hayran olacağız. Ve fark etmeyeceğiz bile.

