Sosyal medyada yapay zeka destekli yeni bir akım hızla yayılıyor. Dans eden bebek ve evcil hayvan videoları, kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşıyor. Peki, Kling AI (yapay zeka) ile bebekler nasıl dans ettiriliyor?

Sosyal medyada yayılan akımlara her gün bir yenisi ekleniyor. Son dönemde sosyal medyada yapay zeka ile dans eden bebek ve evcil hayvan videoları hızla popülerleşen bir trend haline geldi. Kullanıcılar, yalnızca bir fotoğraf ve birkaç ayar ile çocuklarının profesyonel bir dansçıymış biri görüldüğü videolar oluşturabiliyor. Bebek dans ettirme videoları özellikle TikTok, Instagram Reels ve YouTube Shorts gibi platformlarda milyonlarca izlenme alıyor.

KLİNG AI İLE BEBEKLER NASIL DANS ETTİRİLİR? Kling AI uygulamasına üyeliği oluşturduktan sonra uygulamaya giriş yapın Giriş yaptıktan sonra "AI Video" sekmesini açın Ana panelden video üretim alanına geçiş yapın. Ardından"Motion Control" bölümüne girin Bu alan, hareket kopyalama (motion clone) işlemi için kullanılıyor. "Matches Video"seçeneğini seçin. Burada referans olarak kullanılacak dans videosu belirleniyor. "Add Motion Video" kısmından videoyu seçin.

Uygulama içindeki hazır dans videolarından birini seçebilirsiniz. Ya da artı (+) simgesine tıklayarak çeşitli platformlardan indirdiğiniz bir dans videosunu yükleyebilirsiniz. "Add Character Image" bölümüne fotoğraf yükleyin. Dans ettirmek istediğiniz bebek veya çocuk fotoğrafını bu alana ekleyin. İsteğe bağlı olarak prompt ekleyebilirsiniz. "Neşeli bebek dans", "enerjik çocuk dansı" gibi kısa metinlere daha net sonuçlar alabilirsiniz. Generate butonuna basın Yapay zeka, referans videodaki hareketleri fotoğrafa aktararak dans videosunu oluşturur.

KLİNG AI NEDİR? Kling AI, 2011 yılında kurulan ve popüler bir kısa video platformu işleten Çinli teknoloji şirketi Kuaishou tarafından geliştirildi. Aralık 2024’te, video üretim yetenekleri geliştirilmiş olan Kling 1.6 sürümü yayımlanmıştır. Bunu Nisan 2025’te Kling 2.0, Mayıs 2025’te ise kullanıcılara farklı kalite modları sunan Kling 2.1 takip etmiştir. Kling AI, farklı yetenek ve özelliklere sahip çeşitli sürümlerle yayımlanmıştır. Modeller; çözünürlük, video süresine göre değişen Standard, Pro ve Master gibi farklı modlarda sunulmaktadır.

Ayrıca Kling AI’nin popülerliği, kötü niyetli kişilerin de dikkatini çekmiştir. Mayıs 2025’te, sahte Kling AI internet siteleri ve reklamları kullanılarak, kullanıcıların farkında olmadan bilgi hırsızı zararlı yazılımlar indirmesine yol açan bir kötü amaçlı yazılım kampanyası tespit edilmiştir.

