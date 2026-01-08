Bursa’da 8 Ocak Perşembe günü için yapılan meteorolojik uyarılar, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Kuvvetli yağış ve fırtına beklentisi, “Bursa’da okullar tatil mi?” sorusunu gündemin ilk sırasına taşıdı. Bursa Valiliği açıklaması merakla beklenirken Bursa hava durumu da gündemde yerini buldu.

Bursa'da okullar tatil mi merak edilirken hava koşullarının seyrine ilişkin Bursa Valiliği açıklaması geldi. Yetkililer tarafından yapılan değerlendirmelerde, 8 Ocak Perşembe sabah saatlerinden itibaren Bursa’nın özellikle güney ilçelerinde etkili olacak kuvvetli yağışlara dikkat çekildi. Kestel, Yenişehir, İnegöl, Keles, Harmancık, Büyükorhan ve Orhaneli çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü yağışların yerel olarak şiddetini artırması bekleniyor. Yağış miktarının kısa sürede yüksek seviyelere ulaşabileceği belirtilirken, akşam saatlerine doğru etkisini yitirmesi öngörülüyor. Yüksek rakımlı bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar ihtimali bulunuyor.

BURSA’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Bursa’da 8 Ocak Perşembe günü için yapılan olumsuz hava koşulu uyarıları sonrası öğrenciler ve veliler tatil beklentisine girdi. Fakat Bursa genelinde eğitime ara verilmedi. Okullarda dersler normal seyrinde devam ediyor.

BURSA VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI MI?

Bursa Valiliği şehir genelini kapsayan kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada bilhassa güney ilçelerde etkili olması beklenen sağanak yağışlara ve kuvvetli rüzgara dikkat çekildi. Buna karşın valilik tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir karar paylaşılmadı.

BURSA 8 OCAK KAR TATİLİ VAR MI?

8 Ocak Perşembe günü için Bursa’da kar tatili kararı alınmadı. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar ihtimali söz konusuyken şu ana kadar eğitime ara verilmesine yönelik bir duyuru yapılmadı. Gözler yeni gelişmeler için Bursa Valiliği’nden gelecek açıklamalara çevrildi.

BURSA HAVA DURUMU

08 Ocak Perşembe - Sağanak yağışlı, sıcaklık 14-16 derece

09 Ocak Cuma - Yağmurlu, sıcaklık 3-6 derece

10 Ocak Cumartesi - Sağanak yağışlı, sıcaklık 1-16 derece

11 Ocak Pazar - Yağmurlu, sıcaklık 10-12 derece

12 Ocak Pazartesi - Yağmurlu, sıcaklık 4-6 derece

