7 Ocak Çarşamba günü Trabzon'da okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Kent genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Trabzon Valiliği'nden yapılacak kar tatili açıklamasına çevrildi.

Trabzon'da yaşayan öğrenciler, veliler ve öğretmenler okulların tatil durumuna ilişkin resmi duyuruları yakından takip ediliyor. Trabzon'daki okulların tatil olup olmadığı konusunu merak eden vatandaşlar, Trabzon Valiliği'nin resmi açıklamasını beklemeye başladı.

Trabzonda okullar tatil mi? Gözler Trabzon Valiliğine çevrildi

TRABZON'DA OKULLAR TATİL Mİ?

7 Ocak 2026 Çarşamba günü Trabzon'da henüz okullar tatil edilmemiştir. Trabzon Valiliği, okulların tatil edileceği konusuna ilişkin şimdiye kadar resmi bir açıklamada bulunmadı. Öğrenciler ve veliler, muhtemel bir kar tatili kararına karşı Valilik tarafından gelecek son dakika duyurularını yakından takip ediyor.

Trabzonda okullar tatil mi? Gözler Trabzon Valiliğine çevrildi

7 OCAK MGM TRABZON HAVA DURUMU RAPORUNU PAYLAŞTI

7 Ocak 2026 Çarşamba günü Trabzon'da hava sıcaklıkları en düşük 10 derece, en yüksek ise 18 derece olacağı tahmin ediliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası