Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmini uzmanı Cengiz Çelik, kuzey ve doğu bölgelerde lapa lapa kar yağışının etkili olacağını belirtirken, MGM’nin son tahmin raporu da Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede yer yer yoğun kar, buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı uyardı. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği bildirildi. İşte il il son hava raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmini uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, özellikle bu gece kuzey ve doğu bölgelerde lapa lapa kar yağışının etkili olacağını söyledi.

Çelik, kar yağışının hangi bölgelerde etkili olacağını şu sözlerle anlattı: “Bu gece lapa lapa kar yağışını kuzey ve doğu bölgelerde göreceğiz. Özellikle Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer yer yoğun olmak üzere kar yağışları devam edecek. Yağışlar gece saatlerinde ve yarın da etkili olacak.” Sistemin salı gününden itibaren etkisini kaybedeceğini belirten Çelik, “Salı günü öğle saatlerinden itibaren sistem hemen hemen tamamen ülkemizi terk etmiş olacak. Salı günü sadece kuzeydoğu bölgelerde yağış görülecek. Hafta sonundan itibaren ise sıcaklıklar yavaş yavaş artacak.” dedi.

YOĞUN KAR UYARISI YAPILAN İLLER Bugün için özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya dikkat çeken Çelik, yarından itibaren Karadeniz hattında kar yağışının kuvvetleneceğini belirtti:

“Yarına baktığımızda ise gece saatlerinden itibaren Kocaeli’den başlayarak Karadeniz kıyı kesimleri ve kıyının hemen iç bölgelerinde yer yer yoğun kar yağışları görülecek. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda da yarın yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.”

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE DURUM NE? Üç büyükşehirde kar beklentisine de değinen Çelik, İstanbul için buzlanma uyarısı yaptı: “İstanbul’da bugün gece saatlerinde, yeni yılın ilk saatleriyle birlikte sadece kuzeydoğu kesimlerinde kar yağışı var. Bunun dışında İstanbul’un büyük bölümünde yağış beklenmiyor. Ancak sıcaklıklar 0 derecenin altına düşecek.” Çelik, İstanbul’da gece sıcaklıklarının il merkezinde -1 dereceye, yüksek kesimlerde ise -3 ila -4 dereceye kadar düşeceğini belirterek buzlanmaya karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. İstanbul’da cuma günü yağış beklenmezken, cumartesi günü yağmur öngörülüyor.

Ankara için ise hafif kar ihtimaline dikkat çeken Çelik, “Bugün ve yarın hafif kar yağışı görülebilir ancak yerde örtü bırakacak bir yağış beklenmiyor.” dedi. Ankara’da sıcaklıkların önümüzdeki günlerde sıfırın altında 10 dereceye kadar düşebileceği belirtildi. İzmir’de ise yeni yılın ilk günlerinde yağış beklenmezken, cumartesi günü yağmur görülebileceği ifade edildi.

OCAK AYININ İLK HAFTASI DAHA ILIK GEÇECEK Ocak ayının ilk haftasına ilişkin tahminlerini de paylaşan Çelik,

“Bu sistem cuma günü ülkemizi terk edecek. Sonrasında 4-5 gün boyunca sadece batı bölgelerde yağış olacak. Marmara ve Ege’de yağmur şeklinde yağış bekleniyor.”

dedi. Sıcaklıkların artacağına dikkat çeken Çelik, “Hafta sonunda bu sıcaklık artışını ülke genelinde hissedeceğiz. Önümüzdeki hafta, en azından hafta ortasına kadar mevsim normalleri civarında, bugüne göre yaklaşık 6 ila 10 derece daha sıcak bir hava görülecek.” ifadelerini kullandı.

YARIN HAVA NASIL OLACAK? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurt geneli yarın parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in doğusu ile Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz’in kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda, Bartın, Zonguldak ve Düzce çevreleri ile Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kıyılarında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bartın, Zonguldak, Düzce, Ordu, Giresun ve Tokat çevrelerinde, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ve Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kıyılarında kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın, Kuzey Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güneyi ve Akdeniz bölgesinde kuzeybatı; Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kesimlerde tipi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. ÇIĞ TEHLİKESİ Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

