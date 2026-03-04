Beşiktaş’ta Hyeon-gyu Oh durdurulamıyor
Beşiktaş’ın, Türkiye Kupası’nda Çaykur Rizespor’u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımının üçüncü golünü atan Güney Koreli Hyeon-gyu Oh, siyah beyazlı formayla 4. kez gol sevinci yaşadı.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Beşiktaş, konuk ettiği Çaykur Rizespor’u 4-1 yendi. Siyah-beyazlıların golleri 26. dakikada Murillo, 38. dakikada Salih Uçan, 42. dakikada Hyeon-gyu Oh ve 80. dakikada Kartal Kayra’dan geldi.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ana hedeflerini açıkladı
5 MAÇTA 4 GOL
Siyah-beyazlı takıma transfer olduktan sonra Süper Lig’de çıktığı 4 maçın 3’ünde fileleri havalandırmayı başaran Oh, kupayı da boş geçmedi.
Türkiye Kupası’nda da ilk kez boy gösteren 24 yaşındaki futbolcu, Rizespor mücadelesinde bulduğu golle 5 karşılaşmada 4 gole ulaşmış oldu.
AMİR MURİLLO İKİNCİ GOLÜNÜ ATTI
Beşiktaş’ın Panamalı savunmacısı Amir Murillo, siyah-beyazlı formayla ikinci golünü Türkiye Kupası’nda Çaykur Rizespor ağlarına attı.
Süper Lig’de Göztepe mücadelesinin ardından Rizespor ağlarını da havalandırmayı başaran Murillo, ikinci kez gol sevinci yaşadı.