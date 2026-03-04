Beşiktaş’ın, Türkiye Kupası’nda Çaykur Rizespor’u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımının üçüncü golünü atan Güney Koreli Hyeon-gyu Oh, siyah beyazlı formayla 4. kez gol sevinci yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Beşiktaş, konuk ettiği Çaykur Rizespor’u 4-1 yendi. Siyah-beyazlıların golleri 26. dakikada Murillo, 38. dakikada Salih Uçan, 42. dakikada Hyeon-gyu Oh ve 80. dakikada Kartal Kayra’dan geldi.

5 MAÇTA 4 GOL

Siyah-beyazlı takıma transfer olduktan sonra Süper Lig’de çıktığı 4 maçın 3’ünde fileleri havalandırmayı başaran Oh, kupayı da boş geçmedi.

Türkiye Kupası’nda da ilk kez boy gösteren 24 yaşındaki futbolcu, Rizespor mücadelesinde bulduğu golle 5 karşılaşmada 4 gole ulaşmış oldu.

AMİR MURİLLO İKİNCİ GOLÜNÜ ATTI

Beşiktaş’ın Panamalı savunmacısı Amir Murillo, siyah-beyazlı formayla ikinci golünü Türkiye Kupası’nda Çaykur Rizespor ağlarına attı.

Süper Lig’de Göztepe mücadelesinin ardından Rizespor ağlarını da havalandırmayı başaran Murillo, ikinci kez gol sevinci yaşadı.

