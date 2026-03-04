Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği (AB) ile yürütülen ekonomik ve ticari istişarelerin sonuç verdiğini açıklayarak, AB’nin son yayımladığı taslakta “Made in EU” yaklaşımına Türkiye’nin de dahil edildiğini duyurdu. Bakan Bolat, bu adımın Türkiye-AB ticari ilişkileri açısından önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

Avrupa Komisyonu, Avrupa’nın sanayi politikalarında köklü değişiklikler öngören ve Avrupa’yı "Made in EU" yaklaşımı ile yeniden sanayileştirmeyi hedefleyen "Endüstriyel Hızlandırma Yasası" adlı planını açıkladı.

Avrupa’da üretilmiş ürünlere öncelik verilmesini öngören bir düzenleme, özellikle otomotiv, çelik, alüminyum, çimento ve temiz teknoloji ürünlerinde uygulanacak. Bu yaklaşım, kamu fonlarıyla yapılan alımlarda ve kamu desteklerinden yararlanacak şirketlerde belirli oranda AB menşeli ürün kullanımı şartı getiriyor. Düzenleme ile Avrupa değer zincirlerinin güçlendirilmesi ve Çin’in düşük maliyetli üretimine karşı rekabetin artırılması hedefleniyor.

Ticaret Bakanı Bolat, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “AB ile son dönemde karşılıklı anlayış temelinde yürütülen yoğun diplomasi trafiği olumlu sonuçlar verdi. AB’nin Sanayi Hızlandırma Yasası çerçevesinde Türkiye’nin Gümrük Birliği kapsamındaki statüsünün tanınması, her iki tarafın yatırımlarının devamlılığı ve Avrupa değer zincirlerinin rekabetçiliği açısından son derece önemli bir adım oldu” dedi.

Bakan Bolat, Türkiye’nin özellikle otomotiv sektörü başta olmak üzere birçok stratejik ürün grubunda Avrupa değer zincirlerinin güvenilir bir parçası olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu gelişme, Türkiye ile AB arasındaki sektörel entegrasyonu derinleştirecek, değer zincirlerimizin yeşil ve dijital dönüşümünü hızlandıracaktır. Önümüzdeki dönemde mütekabiliyet esasına dayalı kamu alımlarında açılımın sağlanması ve AB ile ekonomik ortaklığımızın güçlendirilmesi kararlılıkla devam edecek.”

AB’nin planı, aynı zamanda sanayideki stratejik sektörlerde yerli üretimi teşvik ederek, iş kayıplarını azaltmayı ve tedarik zincirlerini güvence altına almayı hedefliyor. AB Komisyonu’nun Refah ve Sanayi Stratejisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Stephane Sejourne, düzenlemenin Çin’in düşük maliyetli üretimine karşı Avrupa sanayisini korumayı amaçladığını belirtti.

