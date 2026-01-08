Fenerbahçe, geçtiğimiz ekim ayında yönetim kurulu kararı ve teknik direktör Domenico Tedesco'nun onayıyla kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci'nin sezon sonuna kadar Süper Lig ekibi Kasımpaşa'ya kiralandığını duyurdu.

Ara transfer döneminde Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve eski oyuncusu Mert Günok'u kadrosuna katan Fenerbahçe'de bir de ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertliler, 12 Ekim'de kadro dışı bırakılan ve takımdaki geleceği merak konusu olan İrfan Can Kahveci ile ilgili kararını verdi.

İrfan Can Kahveci

KASIMPAŞA'YA KİRALIK GİTTİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel A Takım oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci, sezon sonuna kadar Kasımpaşa’ya kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz" denildi.

30 yaşındaki milli futbolcu, Ocak 2021'de transfer olduğu Fenerbahçe'de bu sezon 12 maçta 378 dakika süre alırken, gol veya asist kaydedemedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası