Sarı-lacivertlilerin anlaşmaya vardığı Matteo Guendouzi, resmi imza için İstanbul'a geliyor. Kulüpten transfer için resmi açıklama yapıldı. Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı renklerine bağlayan Fenerbahçe, Beşiktaş ile yollarını ayıran eski oyuncusu Mert Günok'la da anlaştı.

Fenerbahçe, orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi'nin transferi için Lazio ile bonuslarla birlikte toplam 30 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. Fransız futbolcuyla da 4,5 + 1 yıllık sözleşme konusunda el sıkışıldı.

Matteo Guendouzi (Fotoğraf: Instagram)

16 MAÇTA 2 GOL

Futbola Paris Saint Germain altyapısında başlayan Guendouzi, daha sonra Lorient, Arsenal, Hertha Berlin, Marsilya ve Lazio'da forma giydi. 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon 16 maçta 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi

Sarı-lacivertli kulüpten "Transfer Bilgilendirme" başlığıyla yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, Fransa Milli Takımı oyuncusu Mattéo Guendouzi'nin transferi konusunda, oyuncunun kulübü ve kendisiyle görüşmelerini sürdürmektedir.

Bu kapsamda, transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini gerçekleştirmek üzere oyuncu İstanbul’a davet edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Haberle İlgili Daha Fazlası