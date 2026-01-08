Fenerbahçe transferi duyurdu: Matteo Guendouzi imza için yola çıktı
Sarı-lacivertlilerin anlaşmaya vardığı Matteo Guendouzi, resmi imza için İstanbul'a geliyor. Kulüpten transfer için resmi açıklama yapıldı. Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı renklerine bağlayan Fenerbahçe, Beşiktaş ile yollarını ayıran eski oyuncusu Mert Günok'la da anlaştı.
- Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'nin transferi için Lazio ile bonuslarla birlikte 30 milyon euro karşılığında anlaştı.
- Fransız futbolcu ile 4,5 + 1 yıllık sözleşme konusunda el sıkışıldı.
- Kulüp, transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini gerçekleştirmek üzere Guendouzi'yi İstanbul’a davet etti.
- Sarı-lacivertli kulüp, Fransız futbolcunun uçakta çekilen fotoğrafını paylaştı.
Fenerbahçe, orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi'nin transferi için Lazio ile bonuslarla birlikte toplam 30 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. Fransız futbolcuyla da 4,5 + 1 yıllık sözleşme konusunda el sıkışıldı.
16 MAÇTA 2 GOL
Futbola Paris Saint Germain altyapısında başlayan Guendouzi, daha sonra Lorient, Arsenal, Hertha Berlin, Marsilya ve Lazio'da forma giydi. 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon 16 maçta 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi
Sarı-lacivertli kulüpten "Transfer Bilgilendirme" başlığıyla yapılan açıklama şöyle:
"Kulübümüz, Fransa Milli Takımı oyuncusu Mattéo Guendouzi'nin transferi konusunda, oyuncunun kulübü ve kendisiyle görüşmelerini sürdürmektedir.
Bu kapsamda, transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini gerçekleştirmek üzere oyuncu İstanbul’a davet edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."