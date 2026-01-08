Ara transfer döneminde Anthony Musaba'yı kadrosuna katan, Matteo Guendouzi'yi imza aşamasına getiren Fenerbahçe, bir yandan da takımdan gönderilecek isimler için teklifleri değerlendiriyor.

Devre arasının hareketli takımı Fenerbahçe’de gelenler gibi gidenler de oluyor. Performansı sürekli eleştiri alan ve önceliği ‘bonservisiyle satış’ olan Youssef En-Nesyri için beklenen düzeyde bir teklif gelmedi. Forvete ses getirecek bir golcü almaya hazırlanan Sadettin Saran yönetimi, Faslı oyuncuyu en kötü ihtimalle kiralık gönderecek. Es-Nesyri ile ilgilenen kulüpler olarak Suudi Arabistan ekipleri Al-Ahli, Al-İttihad ve Al-Shabab öne çıkıyor.

JAYDEN ROMA’YA SICAK

Fenerbahçe’nin Parma’dan aldığı Hollandalı savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, Roma yolunda. İngiliz kulüplerinin ilgi duyduğu savunma oyuncusu kulüplerin anlaşması durumunda yeniden İtalya’ya dönebileceğinin mesajını verdi. 2028’e kadar mukavelesi bulunan Oosterwolde için Roma’nın yönetim ile masaya oturması bekleniyor.

BECAO’YU DA BİZE VERİN

Fenerbahçe’nin kadroda düşünmediği isimler Kasımpaşa yolunda. Emre Belözoğlu’nun çalıştırdığı İstanbul ekibi, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun için el sıkışırken sırada Becao olduğu belirtildi. Belözoğlu’nun da Brezilyalı oyuncuyu kadrosunda görmek istediği ifade edildi. Eğer sambacı yurt dışından gelen teklifleri kabul etmezse İstanbul’un karşı yakasına geçecek.

