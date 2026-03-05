Irak’ın Babil vilayetinde düzenlenen hava saldırısında, Şii milis gücü Hizbullah Tugayları’nın üst düzey komutanı Ebu Hasan el-Fureyci öldürüldü.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla bölgede ateş hattı oluştu. Hizbullah'ın da savaşa dahil olmasıyla cephe genişledi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Haşdi Şabi bünyesindeki Hizbullah Tugayları’na ait bir araç Babil sınırları içerisinde seyir halindeyken hava saldırısına uğradı.

SAHA KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırı sonucu araç içerisinde bulunan saha komutanı Ebu Hasan el-Fureyci ile yanında bulunan bir diğer kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı askeri operasyonların ardından, Irak’taki İran yanlısı Şii silahlı gruplara karşı da doğrudan saldırılar başlatıldı.

