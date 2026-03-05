Bakan Gürlek, acele kamulaştırma, özelleştirme, turizm teşvik ve çevresel etki davalarının belirli ihtisas idare mahkemelerinde görüleceğini açıkladı. Amaç, yargı süreçlerini hızlandırmak ve kararlar arasındaki uyumu güçlendirmek.

Yargı hizmetlerinin daha hızlı, verimli ve uzmanlaşmış bir yapıda yürütülmesi hedefiyle alınan kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi kararını Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından duyurdu.

Bazı davalar artık belirli mahkemelerde görülecek: Karar Resmi Gazetede

Buna göre; acele kamulaştırma işlemleri, Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları, Turizmi Teşvik Kanunu kapsamındaki satış, tahsis ve kiralama işlemleri ile Çevre Kanunu uyarınca çevresel etki değerlendirmesi sonucu alınan kararlardan doğan davalara belirlenen ihtisas idare mahkemeleri bakacak.

Bazı davalar artık belirli mahkemelerde görülecek: Karar Resmi Gazetede

Bu düzenleme ile benzer davalar aynı mahkemelerde görülerek süreçlerin daha hızlı ilerlemesi sağlanacak, kararlar arasındaki uyum güçlenecek ve vatandaşların davalarının daha makul sürede sonuçlanmasına katkı sunulacak.

Bakan Gürlek, yargı camiası ve vatandaşlar için hayırlı olmasını diledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası